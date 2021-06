Exposul Gastronomia vai conectar agronegócio, artesanato e comércio

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 7

Conectar produtores rurais e artesãos aos lojistas. Essa é uma das propostas da segunda Exposul Gastronomia, que acontece nos dias 1º a 3 de julho, no Shopping Sul, em Cachoeiro de Itapemirim.

Assim, uma das noites do evento será dedicada ao chamado business-to-business. A expressão se refere a duas empresas que fazem negócios como cliente e fornecedor, de forma direta.

“Nossa proposta é aproximar agroindústria e artesanato dos lojistas do shopping. Dessa forma, abrimos mais uma possibilidade de negócios entre agro, artesãos e comerciantes“, avalia Zaira Paiva, uma das organizadoras do evento.

Além disso, a visibilidade dada ao artesanato da região e ao agronegócio pode gerar mais frutos. “Há um impacto positivo na economia. As apresentações on-line são uma vitrine dos nossos produtos para um grande número de pessoas”, avalia Juarez Marquete, diretor de comunicação da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Cachoeiro de Itapemirim (Acisci).

Assim, é um negócio onde todos ganham. “Estamos trazendo o agro para um templo urbano, que é o shopping. Dessa forma, aproximar esses dois lados gera uma grande possibilidade de negócios, além de, é claro, oferecer produtos diferentes para os clientes.

ExpoSul Gastronomia “in loco”

A ExpoSul Gastronomia abrirá aos visitantes das 14h às 20h. A transmissão do evento será pelo YouTube oficial (/Exposul Rural) e redes sociais, das 15 às 19h.

Os ingredientes dos pratos virão diretamente das agroindústrias do Sul do Estado. Além disso, esses negócios estarão presentes, com estandes demonstrativos na área de eventos do Shopping Sul.

