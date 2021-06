Executivo de Cachoeiro decreta luto pelo falecimento do vereador Silvinho

Por Redação - Redação 24

A Prefeitura de Cachoeiro decretou luto oficial de três dias no município, em razão do falecimento do vereador Silvio Coelho Neto, mais conhecido como Silvinho, ocorrido nesta sexta-feira (4).

No decreto nº 30.644, que estabelece o luto, é ressaltado o trabalho realizado pelo vereador, que estava em seu segundo mandato consecutivo na Câmara Municipal de Cachoeiro e era conhecido como “Amigo das Comunidades”, por seu apoio às comunidades cachoeirenses e ao distrito de Conduru, onde morava.

O decreto ainda destaca que Silvinho se dedicou à “construção do bem comum, tendo marcado de forma indelével sua passagem pela vida pública, com realizações de valor inestimável para a coletividade”.

A publicação do decreto será feita na edição de segunda-feira (7) do Diário Oficial do Município, mas ele entra em vigor nesta sexta.

