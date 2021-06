Ex-secretário de segurança do ES chefia força tarefa na busca por Lázaro em Goiás

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 28

O ex-secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Espírito Santo, Rodney Miranda, e atual chefe Segurança Pública do Estado de Goiás, é quem comanda as buscas pelo ‘serial killer’ Lázaro Barbosa de Sousa.

Miranda coordenou a Segurança Pública dos capixabas entre 2003 e 2005 e 2007, no governo Hartung. É ele quem comanda as operações e a força tarefa policial em Cocalzinho, município goiano, onde ficam algumas chácaras que foram alvo do criminoso.

Lázaro é apontado como autor de uma chacina no Incra 9, na região de Ceilândia, no Distrito Federal, onde matou quatro pessoas da mesma família numa suposta tentativa de assalto. Ele é considerado um criminoso de alta periculosidade e está sumido há 20 dias. Além disso, o criminoso tem passagens na Justiça por roubos, homicídios e estupros.

No Góias, Lázaro chegou a fazer três pessoas de uma mesma família refém e atirar contra um policial militar.

“Nossas forças de segurança são o verdadeiro exemplo de dedicação. Tenho muita admiração por esses guerreiros e guerreiras. Estão todos determinados a só deixar a região de Cocalzinho de Goiás após a captura de Lázaro Barbosa de Sousa. O trabalho de busca segue de forma ininterrupta. Temos equipes 24 horas por dia fazendo os cercos e dando proteção aos moradores. Precisamos, mais do que nunca, controlar a ansiedade e agir com cautela. O suspeito está cada vez mais acuado e perigoso. Não vamos descansar até prender esse criminoso e restaurar a tranquilidade da nossa população”, disse.

Rodney é delegado da Polícia Federal e, além de secretário de Segurança no ES, já foi prefeito de Vila Velha e deputado estadual eleito pelos capixabas.

