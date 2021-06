Ex-secretário de Educação do ES deixa governo Dória e assume cargo no Profissão Docente

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 37

Advertisement

Advertisement

O ex-secretário de Educação do Espírito Santo, Haroldo Corrêa Rocha, deixou no início deste mês o governo de João Dória, onde ocupava o cargo de secretário executivo da Secretaria Estadual de Educação de São Paulo. Ele assumiu função de Líder do Profissão Docente, uma organização da sociedade civil do terceiro setor.

Continua depois da publicidade

Haroldo, em uma nota de despedida ao Governo de São Paulo, disse que continuará trabalhando e contribuindo para a melhoria da qualidade da educação pública brasileira.

“Assumi a nova função de Líder do Profissão Docente, movimento pela valorização dos professores. Sabemos que há muitos planos para transformar a educação brasileira e sabemos também que todos passam pelos professores. O Profissão Docente é uma organização mantida pelo Instituto Peninsula, Instituto Natura, Instituto Unibanco, Fundação Lemann e Itaú Social, e tem como objetivo apoiar as redes públicas estaduais e municipais de educação na implementação de políticas de valorização dos professores”, disse Rocha.

Haroldo Rocha trabalhou por pouco mais de dois anos na maior rede pública de educação do País, São Paulo. “Agradeço ao governador João Dória, ao secretário Rossieli Soares e a todo o time de educadores da SEDUC/SP pela oportunidade e pelo apoio nos 2 anos e 4 meses em que trabalhei na maior rede de educação pública das Américas. Agora me coloco a disposição para apoiar as redes públicas estaduais e municipais que queiram implementar políticas inovadoras de valorização dos professores. Buscando novos caminhos para transformar a educação básica brasileira. Sigo confiante, motivado e esperançoso!”, agradeceu.

Continua depois da publicidade

Haroldo foi secretário de Educação do Espírito Santo até dezembro de 2018, quando assumiu o cargo de secretário executivo da Educação do Governo de São Paulo. Sob a gestão de Haroldo, Espírito Santo foi o Estado que apresentou o melhor nível de aprendizagem no Ensino Médio no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 2017, principal indicador de qualidade da área. Secretário da Educação do Espírito Santo entre 2007 e 2010, tendo retornado à mesma secretaria em 2015 até dezembro de 2018, Haroldo imprimiu uma marca considerada de qualidade durante a sua gestão.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].