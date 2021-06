“Este é ponto de partida para que o movimento sustentabilidade ganhe volume em todo o ES”

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 7

/com informações Wanderson Amorim

Especialistas e grandes nomes da luta pela conservação da natureza estiveram no Cerimonial Casa da Prata, em Guaçuí, durante os dias 1 e 2, para a realização do 1º Seminário Sustentabilidade Capixaba. O evento contou com uma série de palestras voltadas para a importância da preservação do meio ambiente e os impactos das cidades nos biomas.

No ano em que se comemora o 10º aniversário da Conexão Safra, a editora da revista e uma das organizadoras do evento, Kátia Quedevez, conta que em todo esse período atuando no segmento, pode perceber que o agro depende da sustentabilidade e daí levou adiante a realização do seminário.

“É de uma importância tremenda e responsabilidade maior ainda. Estamos muito felizes de ter dado esse ponto de partida, que é o seminário, para que o movimento sustentabilidade capixaba ganhe volume em todo o Espírito Santo. A ideia é também falar de sustentabilidade no meio rural e no meio agro, e aí tem tudo a ver com a Conexão Safra né?”, afirma Kátia.

Muitas pessoas podem achar que a sustentabilidade e a preservação é um discurso muito distante. Então, segundo Kátia, a organização buscou dar visibilidade às ações e peças do evento. Os crachás, as máscaras e a ecobags foram todas produzidas a partir de material reciclado.

“Não é o que você usa, e sim como você destina após o uso, são atitudes como esta que nós precisamos pensar melhor. É buscar equilíbrio e harmonia para que a gente chegue a índices de produtividade e lucratividade podendo utilizar com responsabilidade os recursos naturais”, completa.

Fortalecimento da região

A região do Caparaó é conhecida por sua grande diversidade em riquezas naturais. Para o Deputado Estadual, Luciano Machado, o seminário irá servir como exemplo e inspirar outras ações que trazem às pessoas o tema de tamanha importância para todo o mundo.

“É uma iniciativa muito boa, eu fiquei feliz com as falas do Elias Carvalho, quando relembrou que no início eu era o prefeito e estive ao seu lado sempre, sendo um ator coadjuvante e procurando fazer todo o esforço para que ele conseguisse êxito ao desenvolvimento da região do Caparaó”, relembra.

O prefeito de Itarana, Wander Enfermeiro, esteve presente no seminário e reafirmou a importância de valorizar o meio ambiente de forma sustentável. Ele lembrou que o município que gerencia, assim como grande parte do Estado, é dependente da agricultura e que é necessário repassar aos agricultores que tudo pode ser feito de forma sustentável.

Estamos muito felizes de participar de um evento desta dimensão, com o objetivo de ressaltar a importância de valorizar o nosso meio ambiente de uma forma sustentável.

“Já tivemos dias difíceis de estiagem, é quando a gente remete a importância da conservação e produzir de forma sustentável. É um desafio para nós gestores implementarmos essas formas para que consigamos produzir de forma sustentável e valorizando o meio ambiente”, diz Wander.

O município de Pedro Canário está com um olhar focado para o meio ambiente, segundo afirmou o vice-prefeito Kleilson Resende. Ele ressaltou que trabalhar a sustentabilidade em todas as esferas é de extrema importância para a parte econômica e ambiental do Espírito Santo.

“É um evento de grande importância, não só para a região, como para todo o Estado. O prefeito Pedro Canário tem dado toda atenção e carta branca para trabalharmos projetos nessa área, o município está com um olhar focado para esta parte do meio ambiente”, destaca Kleilson.

