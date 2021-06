"Estão me atacando da forma mais cruel que existe", diz Mariana Polastreli a colunista

Por Redação - Redação 51

A empresária e digital influencer Mariana Polastreli, disse à coluna Leo Dias, que está muito abalada com o linchamento virtual que vem sofrendo nos últimos dias. Ela falou ao colunista nesta terça-feira (22). Mariana estava chorando, segundo a publicação, e pediu para que não fizessem julgamentos precipitados.

“Estão me atacando da forma mais cruel que existe. Então me chamam de demônio, desgraçada, de mãe desnaturada e muito mais. E não é nada disso. Mas as pessoas precisam ter empatia. Precisam me ouvir. Nada disso aconteceu, e se tivesse acontecido, qual o direito que elas têm?”, desabafa.

“E não é justo o que o Eduardo (ex-marido) está fazendo comigo. Eu nunca faria isso com ele, pelos nossos filhos. Então, todos estão sendo expostos desnecessariamente”, disse ao colunista.

A polêmica veio à tona no final da última semana. O ex-marido de Mariana a acusou de abandono dos filhos e de ter um romance com o músico quando ela ainda era casada. No entanto, ela nega o abandono e a traição.

