Espírito Santo registra mais de 11 mil mortes por Covid; veja cidades mais afetadas

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 29

O Espírito Santo registrou mais 47 mortes por Covid nesta segunda-feira (7), totalizando 11.005 pessoas que perderam a vida para a doença. A quantidade de contaminados também aumentou: foram 1.229 casos registrados nas últimas 24 horas no Estado, totalizando 490.405 infectados pelo novo coronavírus.

A taxa de letalidade pela Covid permanece em 2,2% e há, ainda, 270.302 pessoas aguardando o diagnóstico. As cidades com mais casos são Serra (62.770 casos e 1.338 mortes), Vila Velha (60.562 casos e 1.503 mortes), Cariacica (37.644 casos e 1.273 mortes) Vitória (52.971 casos e 1.175 mortes) e Cachoeiro de Itapemirim (25.034 casos e 535 mortes).

No Estado, as faixas etárias com mais óbitos são as entre 60 e 69 anos (2.755) e 70 a 79 anos (1.943). A maior parte das mortes ocorreu entre os homens (6.020). As comorbidades mais comuns são cardiopatias (5.816) e diabetes (3.107).

As boas notícias são que a taxa média de confirmados teve queda de 29,95% nos últimos 14 dias, passando de 1.283 para 900. A de óbitos também teve baixa de 33,52%, passando de 37,5 para 24,93 mortes diárias.

