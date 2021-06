ES ultrapassa 510 mil infectados pela Covid nesta quarta-feira (23)

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 13

O Espírito Santo registrou mais 1.607 infectados, nesta quarta-feira (23), pela Covid-19 e chegou a um total de 511.145 casos de contaminação pelo novo coronavírus.

O número de óbitos também aumentou nas últimas 24 horas, com mais 23 mortes, totalizando 11.350 pessoas que perderam a vida em decorrência do vírus. As informações são da atualização diária do Painel Covid-19.

A taxa de letalidade pela Covid-19 permanece em 2,2% e há, ainda, 275.099 pessoas aguardando o diagnóstico.

As cidades com mais casos de infectados no Espírito Santo são: Serra (64.670 casos e 1.364 mortes), Vila Velha (63.525 casos e 1.555 mortes), Cariacica (39.364 casos e 1.306 mortes), Vitória (54.522 casos e 1.190 mortes) e Cachoeiro de Itapemirim (26.139 casos e 559 mortes).

Infectados: veja os cuidados:

– Lave suas mãos com frequência. Use sabão e água ou álcool em gel.

– Mantenha uma distância segura de pessoas que estiverem tossindo ou espirrando.

– Use máscara quando não for possível manter o distanciamento físico.

– Não toque nos olhos, no nariz ou na boca.

– Cubra seu nariz e boca com o braço dobrado ou um lenço ao tossir ou expirar.

– Fique em casa se você se sentir indisposto.

– Procure atendimento médico se tiver febre, tosse e dificuldade para respirar.

Ligue com antecedência para o plano ou órgão de saúde e peça direcionamento à unidade mais adequada. Isso protege você e evita a propagação de vírus e outras infecções.

Máscaras

Quem usa máscara pode ajudar a prevenir a propagação do vírus para outras pessoas. Isoladamente, as máscaras não são uma proteção contra a Covid-19, e o uso delas deve ser combinado com o distanciamento físico e a limpeza das mãos. Siga as orientações da autoridade local de saúde.

Cuidados

A pessoa com Covid-19 confirmado deve permanecer em quarto preferencialmente com banheiro separado. Quando conviver com as demais pessoas da casa, deve usar máscara protetora (do tipo cirúrgica, simples), manter as mãos bem limpas e de preferência com álcool gel e praticar a etiqueta respiratória.

– Minimizar o contato com os outros moradores da residência

– Não dividir utensílios e aparelhos eletrônicos de uso pessoal

– Higiene constante do ambiente e das mãos

– Respeitar as recomendações médicas de isolamento e não sair de casa

