ES recebe novas doses das vacinas Coronavac e Pfizer

Com o retorno da produção da vacina Coronavac pelo Instituto Butantan nas últimas semanas, o Ministério da Saúde sinalizou o envio de 31.200 doses do imunizante ao Espírito Santo, que chegarão na manhã desta sexta-feira (18).

As doses serão destinadas à população que aguarda para complementar o esquema vacinal com segunda dose no Estado, podendo atender cerca de 60% deste público, totalizando, aproximadamente, 51 mil pessoas.

A última remessa encaminhada ao Estado foi realizada há um mês, em 17 de maio. A distribuição para as regionais de Saúde Central, Norte e Sul acontecerá no final da manhã desta sexta-feira (18). Os municípios da região Metropolitana receberão as doses na tarde do mesmo dia.

Chegada de doses da Pfizer

Para a madrugada desta sexta-feira (18), está prevista a chegada de 47.970 doses Pfizer/BioNTech, que serão direcionadas 80% à aplicação das primeiras doses na população geral, por faixa etária, e 20% aos grupos prioritários definidos pelo Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 em andamento no Estado, como trabalhadores da educação e Pessoas com Deficiência (PcD) permanente.

Clique aqui e confira a distribuição por municípios.

