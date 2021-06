ES foi um dos primeiros a ter transmissão comunitária do coronavírus

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 51

O Espírito Santo foi um dos primeiros Estados do Brasil a ter transmissão comunitária do novo coronavírus. O patógeno chegou às terras capixabas na segunda quinzena de janeiro de 2020 e, no carnaval do mesmo ano, já estava circulando nos municípios.

As informações foram dadas pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, em coletiva na tarde desta segunda-feira (28). Ele falou, ainda, sobre o comportamento do vírus no Espírito Santo durante as três ondas da doença e com a transmissão comunitária.

“Durante a primeira expansão da pandemia, a Covid não chegou a formar uma grande onda em municípios pequenos. Mas, no final do ano passado, na segunda onda, tivemos uma grande curva de óbitos e internações em cidades grandes e pequenas”.

A terceira fase da pandemia, informou, foi diferente das anteriores, e ocorreu num contexto de plenitude de disseminação da doença em todos os municípios capixabas.

“O Estado adotou uma quarentena rígida que repercutiu nas internações e óbitos, o que levou a uma fase de platô de uma semana. Foi uma curva diferente das anteriores, que tiveram platô de sete a oito semanas”.

Embora a terceira onda já esteja em queda, a recomendação é manter os protocolos de higiene. O primeiro é a adoção de máscaras. Elas ajudam a prevenir a propagação de vírus para outras pessoas, especialmente para aquelas que ainda não se vacinaram. Além disso, é preciso manter o distanciamento físico e a limpeza das mãos.

O vírus que causa a Covid é transmitido principalmente por meio de gotículas geradas quando uma pessoa infectada tosse ou espirra. Assim, quem tocar nessas superfícies infectadas e, em seguida, passar as mãos nos olhos, nariz ou boca, pode ser infectado. A maioria das pessoas que adoece em decorrência da Covid apresentará sintomas leves a moderados e se recuperará sem tratamento especial.

