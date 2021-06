Empresas oferecem mais de 70 vagas de emprego em Cachoeiro

Quem está à procura de uma vaga no mercado de trabalho ou recolocação profissional pode buscar uma oportunidade no Sistema Nacional de Emprego Geral (Sine), que encaminha o currículo para as empresas.

De acordo com o Sine, o objetivo do serviço é aumentar a oferta de vagas de emprego, estreitar o relacionamento com empresários, e assegurar o ingresso do cidadão ao mercado de trabalho.

Para concorrer às oportunidades disponíveis, é muito simples, é só procurar a Agência do Sine mais próxima.