Em clima romântico, Festival Gastronômico terá irmãos Aço Doce e sorteios para os apaixonados

O romantismo toma conta da noite desta sexta-feira (11), véspera do Dia dos Namorados, na live do Guia A – Festival Gastronômico Delivery – Especial Roberto Carlos 80 anos. Quem comanda a música é a dupla Marcos e Rogério Aço Doce, a partir das 20h30.

Com cerca de duas horas de duração, a live terá transmissão pelo canal oficial do YouTube do AQUINOTICIAS.COM (/aquinoticiaspontocom), e televisionada pela REDE SIM TV, no canal 16.1, para Cachoeiro, Grande Vitória, Colatina, Linhares e São Mateus. A apresentação será com o produtor Ramon Silveira e a jornalista Alissandra Mendes.

A dupla, natural de Mimoso do Sul, preparou um show diferente do que os fãs estão acostumados, devido a data. Eles disseram que trocaram um pouco da parte dançante das apresentações e adicionando mais músicas românticas e flashbacks dos anos 70, 80 e 90. Além de, é claro, canções de Roberto Carlos.

O evento é uma parceria do AQUINOTICIAS.COM com o aplicativo Chef Mio, e conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Cachoeiro, Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Cachoeiro de Itapemirim (Acisci), Sebrae, Multivix, Selita e Sicoob.

Gastronomia

Para esta semana, o chefe churrasqueiro e cozinheiro Marcio Sant’Anna, irá preparar um jantar especial. A entrada foi intitulada “Passione Rurale”, uma bruschetta de queijo brie com presunto de parma.

Para acompanhar o clima romântico do Dia dos Namorados, o prato principal, intitulado, “Amore a Pezzi” será um sofisticado nhoque de batata baroa grelhado ao molho gorgonzola com escalopes de filé mignon.

O chefe Marcio Sant’Anna também irá preparar uma deliciosa sobremesa: “Un Brindisi All’amore”. Uma receita de gelatina de prosecco com granita de melancia. Os nomes dos pratos todos foram criados em homenagem a data.

Sorteio de brindes

Além de música e gastronomia, a live do Guia A – Festival Gastronômico Delivery desta semana terá sorteios de variados brindes. E os prêmios desta semana estão em clima de muito romantismo.

Uma diária para casal na pousada Recanto dos Ipês, em Pedra Menina, distrito de Dores do Rio Preto para o mês julho. Um jantar para o Dia dos Namorados, no Bristol em Cachoeiro de Itapemirim, dois kits da Selita e um kit da Cofril.

Como em todas as lives, restaurantes e lanchonetes do aplicativo Chef Mio participantes do Guia A – Festival Gastronômico Delivery. O Katatas Gourmet irá sortear o prato “O Gosto de Tudo”, um bobó de camarão, arroz branco e batata palha caseira.

Já o Tio Montanha Lanches irá sortear o prato “Falando Sério”. Um pão semi-integral temperado, tomate sem sementes e cebola chapeados no azeite com vinho, bacon chapeado ao vinho com barbecue, queijo cheddar derretido ao vapor do vinho, molho do “Tio” levemente picante e um blend de carne semi-defumada.

As regras para participar do sorteio e concorrer aos prêmios serão divulgadas ao vivo, durante a transmissão da live.

O evento será de solidariedade e contará com arrecadações que serão convertidas em cestas básicas, entregues para a Prefeitura de Cachoeiro. Essas cestas vão ser distribuídas para famílias em situação de vulnerabilidade social. As doações poderão ser feitas através do PicPay que estará disponível na tela durante o show.

