Em Brasília, Victor Coelho busca R$ 85 milhões para obras em Cachoeiro

Por Redação - Redação 46

O prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho, esteve em Brasília, nesta quarta-feira (16), para agenda no Ministério da Economia, com o Secretário Especial de Fazenda, Bruno Funchal, para tratar de captação de recursos em operação de crédito junto ao Banco do Brasil, na ordem de R$ 85 milhões, para obras de infraestrutura na cidade.

Acompanhado de equipe da Secretaria de Governo e do deputado federal Da Vitória, que intermediou a audiência, Victor apresentou um relatório sumarizado dos projetos em andamento, bem como os locais apontados como obras urgentes a serem executadas pelo município, como pavimentação e drenagem em vias públicas, além de obras nas áreas de lazer, saúde e assistência social.

“A audiência com o secretário Bruno Funchal foi muito positiva. Apresentamos para ele as obras prioritárias do município, que durante os últimos anos, vem buscando ampliar sua capacidade de investimento, por meio de operações de crédito, para trazer melhorias para a população. Neste ano foi identificada viabilidade junto ao Banco do Brasil, com juros subsidiados, que atendeu às necessidades do município”, explicou Victor.

No total, o município de Cachoeiro apresentou 45 projetos, totalizando aproximadamente R$ 114 milhões, onde estão incluídas as obras de macrodrenagem na Linha Vermelha, orçada em R$ 33 milhões; drenagem e pavimentação nos bairros Gilson Carone, Aeroporto, São Lucas, Alto União e Córrego dos Monos; construção e reformas de unidades de saúde, entre outras.

“Apontamos as necessidades mais urgentes, que até mesmo extrapolam o valor pleiteado. Porém, acreditamos que num processo licitatório, esses valores tendem a reduzir”, destacou Victor.

Resultado

De acordo com o prefeito, a solicitação já está em análise da área técnica da Secretaria do Tesouro Nacional (STN). A Prefeitura de Cachoeiro apresentou a documentação exigida pelo Banco do Brasil e aguarda o resultado do pedido.

