Duas cidades do ES estão no risco alto em novo Mapa de enfrentamento à Covid

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 146

Advertisement

Advertisement

Dois municípios do Espírito Santo estão em risco alto no novo Mapa de Risco, válido a partir da próxima segunda-feira (28), segundo o governador do Estado, Renato Casagrande. Agora, de acordo com gráfico que dita as regras no enfrentamento à pandemia, 53 cidades estão em risco moderado e 23 em risco baixo.

Continua depois da publicidade

No entanto, Casagrande reforçou que ‘risco baixo não é ausência de risco’. Portando, de acordo com o governador, os capixabas devem manter o uso da máscara e a higienização correta das mãos e superfícies. Além, é claro, de evitar aglomerações.

Outro dado positivo divulgado pelo governador é de que o Estado está, há 13 semanas, com redução nos casos de contaminação por Covid-19 e há 11 com diminuição no número de óbitos pela doença.

RISCO ALTO: Anchieta e Mantenópolis.

Continua depois da publicidade

RISCO MODERADO: Água Doce do Norte, Alegre, Alfredo Chaves, Alto Rio Novo, Apiacá, Aracruz, Atílio Vivácqua, Brejetuba, Boa Esperança, Bom Jesus do Norte, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Conceição da Barra, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Ecoporanga, Fundão, Governador Lindenberg, Guaçuí, Guarapari, Ibatiba, Ibiraçu, Ibitirama, Iconha, Irupi, Iúna, Jaguaré, João Neiva, Laranja da Terra, Linhares, Marataízes, Marechal Floriano, Marilândia, Mimoso do Sul, Montanha, Muniz Freire, Nova Venécia, Pancas, Pedro Canário, Pinheiros, Presidente Kennedy, Rio Bananal, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, Santa Teresa, São José do Calçado, São Mateus, Sooretama, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante, Vila Valério e Vila Velha.

RISCO BAIXO: Afonso Cláudio, Águia Branca, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Castelo, Colatina, Conceição do Castelo, Itaguaçu, Itapemirim, Itarana, Jerônimo Monteiro, Mucurici, Muqui, Piúma, Ponto Belo, Santa Maria de Jetibá, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São Roque do Canaã, Serra, Viana, Vila Pavão e Vitória.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].