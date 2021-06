Dia dos Namorados aquece o comércio de Cachoeiro de Itapemirim

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 14

As vendas do Dia dos Namorados surpreenderam os comerciantes de Cachoeiro de Itapemirim. Depois de um 2020 com pouco entusiasmo por parte dos consumidores, por conta da pandemia, este ano os enamorados foram em busca de mimos para os amados. Segundo o presidente da Federação da Câmara dos Dirigentes Lojistas do Espírito Santo (FCDL/ES), Celso Costa, a atividade econômica surpreendeu.

“Ano passado, no auge da pandemia, além da recessão econômico, enfrentávamos o medo do vírus. Além disso, ninguém sabia o que viria pela frente. Este ano, no entanto-, a confiança e o otimismo dos consumidores voltaram até por conta da vacina. Há uma luz no fim do túnel”, disse.

Costa, que esteve no programa SobreTudo, do Aqui Notícias, nesta terça-feira (15). Ele falou também da importância do aquecimento das vendas para a manutenção dos empregos. “O comércio e o serviço são os maiores empregadores do país. Há, portanto, muitos trabalhadores que dependem desses dois setores. Por isso, estamos confiantes com a volta”.

Vendas no país no Dia dos Namorados

O Dia dos Namorados deste ano teve alta de 13,7% nas vendas no Brasil. Os dados consideram o período de 6 a 12 de maio ante 2020. O crescimento superou o resultado alcançado no Dia das Mães (6%) e é o maior de toda a série histórica do índice medido pela Serasa.

A alta também se deu no contexto em que o dado está inserido, pois a queda registrada no ano anterior, que reflete o início das restrições sobre a pandemia, faz com que o número recorde de 13,7% se torne apenas uma recuperação parcial.

Segundo o levantamento, na comparação apenas do fim de semana do feriado no Brasil em 2021 (4 a 6 de maio) ante o do ano passado (5 a 7 de maio), o salto foi de 3,2%.

