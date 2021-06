Curta-metragem gravado em distrito de Alegre é selecionado em festival

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 42

Advertisement

Advertisement

Um curta-metragem gravado todo via smartphone em Celina, distrito de Alegre, foi um dos selecionados para o 1º Festival Web.Vídeo para Jovens Realizadores no Espírito Santo.

Continua depois da publicidade

O vídeo “Tempos Conexos” foi produzido pela estudante de cinema do 7º período da Ufes, Gabriela Mendonça Andrade, 23 anos. A obra tenta reforçar a importância da tecnologia em um período pandêmico, principalmente para pessoas com pouco acesso.

Além de ter ser todo gravado via celular, a edição e montagem final também foram feitas através de um aparelho móvel. A sonora foi incluída após as captações de imagens através de trilhas sonoras pela própria estudante.

“A ideia surgiu ao ver um dos temas aceitos pelo festival, que é o impacto da tecnologia na pandemia. Muitas coisas ficaram digitais e morando no interior, tenho convívio com pessoas que, por não terem acesso, ainda passam certas dificuldades”, explica Gabriela.

Continua depois da publicidade

O festival foi realizado pelo Instagram e destinado a criação de vídeos através de dispositivos móveis. A participação foi exclusiva a adolescentes e jovens de 11 a 29 anos, residentes no Espírito Santo. A premiação ocorreu por júri popular na rede social e também por júri técnico para cada categoria.

“Sempre gostei do audiovisual e quis realizar produções que pudessem atingir as pessoas de alguma forma. Por não ter muito conhecimento sobre como fazer, optei por uma faculdade da área, onde pude aprimorar meus conhecimentos, usar equipamentos, e realizar diferentes projetos com outras pessoas”, completa a estudante.

Advertisement

Premiação

Continua depois da publicidade

A organização do evento premiou os curtas-metragens em duas categorias distintas. Adolescente Realizador com prêmios de R$ 1.000 para o 1º colocado, R$ 800 para o 2º lugar e R$ 700 o 3º. Na categoria Jovem Realizador, o 1º lugar recebe R$ 1.500, o 2º lugar com o prêmio de R$ 1.000 e o 3º colocado no valor de R$ 800.

O vencedor da escolha de júri popular foi contemplado com o vídeo que teve maior número de curtidas no Instagram do festival e levou para a casa a premiação no valor de R$ 700.

O escolhido pelo júri popular na categoria Adolescente foi: “O Papel da Tecnologia no Período de Isolamento Social” de Camilly Vitoria Brozzio Turetta; Na categoria Jovem o escolhido foi o curta “Quando você sai Pelo Portão” de Alex Bonini Muller.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].