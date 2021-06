Curso prepara futuros pais para receber filhos adotivos em cidades do Sul do ES

Por Redação - Redação 9

Advertisement

Advertisement

Postulantes e interessados em adoção que residem nas comarcas atendidas pela Equipe Multidisciplinar da 12ª região – que abrange os municípios de Afonso Cláudio, Laranja da Terra, Venda Nova do Imigrante, Conceição do Castelo, Muniz Freire, Brejetuba, Ibatiba, Irupi, Iúna, Ibitirama, Dores do Rio Preto – já podem se inscrever para o curso de postulantes à adoção, que será realizado no dia 21 de julho, no auditório do Fórum de Venda Nova do Imigrante.

Continua depois da publicidade

A prioridade de participação será para as pessoas que já requereram o processo de habilitação para adoção, entretanto, restando vagas, outros casais interessados poderão participar.

Segundo o chefe da central multidisciplinar da 12ª Região, Rafael Monteiro, o curso foi adiado em razão das restrições impostas pela pandemia e serão adotadas todas as medidas de prevenção à Covid-19.

“Sabemos da angústia da espera pelos casais em adotar, porém com todas as restrições que passamos, estávamos impossibilitados de conceder o curso presencialmente. É uma grande oportunidade também para quem ainda não decidiu pela Adoção, mas tem interesse de poder participar, e desta forma ter um olhar expandido sobre a Adoção. Cumpriremos todos os protocolos de prevenção com distanciamento, uso de máscaras e álcool em gel”, destacou o psicólogo Rafael Monteiro, analista judiciário e Chefe da Central Multidisciplinar 12° Região.

Serviço Data: 21 de julho de 2021 Horário: 8h às 18h Local: Fórum de Venda Nova do Imigrante Endereço: Av. Evandi Américo Comarela, n° 971, bairro Marmin – Venda Nova do Imigrante Inscrições: enviar e-mail para [email protected] , com o assunto: Curso de Adoção.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].