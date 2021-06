Covid: Sul do ES registra mais de duas mil mortes; veja os números por cidade

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 111

Advertisement

Advertisement

O número de mortes pela Covid no Sul do Espírito Santo chegou a 2.054 nesta quinta-feira (24). O município com mais óbitos é Cachoeiro de Itapemirim, cidade mais populosa da região. Na outra ponta, Divino de São Lourenço, cidade com menos habitantes no Estado, registrou nove óbitos. Os dados apontam, ainda, que a taxa de letalidade da doença está dentro da média estadual. No Sul, é de 2,3%. Já a de todo o Espírito Santo, 2,2%.



Continua depois da publicidade

A Covid não tem cura. Portanto, apesar da vacina, ainda é necessário se prevenir. Assim, entre as recomendações estão lavar as mãos com frequência ou higienizá-las com álcool em gel. Manter uma distância segura de pessoas com tosse, usar máscara quando não houver distanciamento físico e não tocar nos olhos, boca ou nariz também são formas de evitar a doença.

Além disso, é recomendado manter a etiqueta respiratória. Para isso, basta cobrir a boca e o nariz com o braço dobrado ou com um lenço quando for tossir ou espirrar. Especialistas orientam que é preciso ficar em casa quando estiver indisposto. E, caso a pessoa tenha febre, tosse ou dificuldade de respirar, deve buscar ajuda médica.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].