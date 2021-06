Contas de 2016 e 2017 da ex-prefeita de Guaçuí, Vera Costa, estão aprovadas pelo TCE

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 66

O Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCE) aprovou, com ressalvas, as contas de 2016 e 2017, da ex-prefeita de Guaçuí, Vera Costa (PDT).

Os processos 04736/2020-6, 05465/2017-6, 04727/2020-7, 04726/2020-2, 03268/2018-9 foram analisados pela Corte em fevereiro deste ano, após apresentação de recursos em achados encontrados nas prestações de contas.

Por maioria dos votos, os conselheiros reconheceram os recursos e recomendaram ao Legislativo Municipal de Guaçuí a aprovação das contas de Vera Costa com ressalvas.

“É com muita satisfação e alegria que recebi a notícia que as contas de 2016 e 2017 do nosso mandado foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. É a demonstração de que sempre trabalhamos pautados no respeito, amor e dedicação a nossa gente. Que Deus continue abençoando nosso caminho!”, comemorou a ex-prefeita.

