Confira os finalistas do Guia A - Festival Gastronômico que termina nesta terça (29)

É amanhã! Depois de um mês, chega ao fim, nesta terça-feira (29), o primeiro Guia A – Festival Gastronômico Delivery – Especial Roberto Carlos 80 anos, em Cachoeiro de Itapemirim.

Com o objetivo de movimentar a economia no setor de bares e restaurantes, que amarga prejuízos com a pandemia do coronavírus, o evento é uma parceria do AQUINOTICIAS.COM com o aplicativo Chef Mio, e conta com o apoio da Prefeitura Municipal, Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Cachoeiro de Itapemirim (Acisci), Sicoob, Sebrae, Multivix e Selita.

Na avaliação do gerente comercial do Chef Mio, Matheus Calassara, o Festival foi um sucesso e contou com mais de 500 pedidos. Ele comemora o comprometimento dos restaurantes e a participação do público.

“É uma honra muito grande! Sabemos que o cenário atual é muito delicado e, para nós, saber que uma empresa que nasceu e cresceu em Cachoeiro, pode ajudar os nossos conterrâneos é muito gratificante”, comemora Matheus.

Outro motivo de orgulho para o empresário foi arrecadar mais de 100 cestas básicas, que serão destinadas à famílias carentes de Cachoeiro.

“O público abraçou a ideia e fez do Festival um sucesso! Quando olhamos para essas cestas básicas, temos uma dimensão da grandeza que foi o projeto”, completa.

Premiação do Festival

Foram selecionados três vencedores em cada categoria. Haverá um júri técnico composto de três chefs: Christian Schayder, do Restaurante Falésias Beach, em Marataízes; Layza Garcia, do Restaurante Moqueca do Garcia, em Ubu/Anchieta; e Márcio Sant’anna, da Arte do Churrasco. Além da participação especial do chef Gilson Surrage, do Restaurante Bar do Gilson, em Iriri, Anchieta.

O vencedor de cada categoria será premiado com troféu e outras congratulações. Na segunda etapa, em que participarão os três vencedores selecionados pelo Júri Técnico, eles concorrerão ao prêmio Master e outros benefícios.

O chef Gilson Surrage ressalta que o Festival Gastronômico veio manter a tradição da comemoração em torno do aniversário de Roberto Carlos na Capital Secreta, que, pelo segundo ano seguido, não pode acontecer por conta da pandemia do coronavírus.

“O Festival é uma alavanca nos tempos difíceis para os restaurantes, e sobretudo, para a tradição da terra do Roberto Carlos. Os pratos foram especialmente criados, não constavam do cardápio. Uma espécie de conceito que você traz para o evento”, explica Gilson.

O chef completa que o festival é uma grande festa gastronômica e que se sente honrado por participar.

“Fico muito feliz por receber os primeiros lugares de cada categoria e otimista, pois o evento fecha um festival e abre outro, que é a ExpoSul Gastronomia”, esclarece.

Vencedores por categoria

Foram 29 restaurantes e lanchonetes participantes do Guia A – Festival Gastronômico Delivery – Especial Roberto Carlos 80 anos, nas categorias Fast Food, Culinária Contemporânea e Sobremesas.

Após um mês de funcionamento, foram selecionados três vencedores em cada categoria. Na categoria “Fast Food”, os ganhadores foram o Rock Burger Cachoeiro com o prato “Só Tenho Você no Meu Pensamento”; Handmade BBQ com o prato “Como É Grande o Meu Amor Por Você”; e Vintage Burger com o prato “Além do Horizonte”.

Já na categoria “Culinária Contemporânea”, foram escolhidos o Panela de Barro Retrô com o prato “Outra Vez”; o Parrillado com o prato “Costilla de Rey”; e o Katatas Gourmet com o prato “O Gosto de Tudo”.

Na categoria “Sobremesas”, os selecionados foram: Sonho de Menina com a iguaria “Mil Carinhos”; o Pilhadão Açaí com o “É Preciso Saber Viver”; e a Karamela Delíceria com “Lady Laura”.

Confira os vencedores:

Fast Food

Rock Burger Cachoeiro: Só Tenho Você no Meu Pensamento

Handmade BBQ: Como É Grande o Meu Amor Por Você

Vintage Burger: Além do Horizonte

Culinária Contemporânea

Panela de Barro Retrô: Outra Vez

Katatas Gourmet: O Gosto de Tudo

Parrillado: Costilla del Rey

Sobremesas

Sonho de Menina: Mil Carinhos

Pilhadão Açaí: É Preciso Saber Viver

Karamela Delíceria: Lady Laura

