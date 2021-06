Cobradores e motoristas começam a serem imunizados contra Covid

Por Redação - Redação 25

Advertisement

Advertisement

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) de Cachoeiro iniciou, nesta segunda-feira (31), a vacinação dos trabalhadores do transporte coletivo rodoviário de passageiros contra a Covid-19, seguindo determinação do governo estadual.

Continua depois da publicidade

A imunização foi realizada à tarde, na Viação Flecha Branca, no bairro Aeroporto, atrás do Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Semus), foram aplicadas cerca de 100 doses nos profissionais que atuam nas viações Flecha Branca, Sudeste e Santa Luzia.

A vacinação desse grupo prioritário – formado por motoristas e cobradores, conforme a Resolução nº 083/2021, da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) do Espírito Santo – seguirá nesta terça (1), no mesmo lugar e horário, para concluir a vacinação dos rodoviários que atuam nestes locais.

Continua depois da publicidade

Além disso, segundo a Semus, a previsão é que, ainda nesta semana, mais rodoviários de outras empresas do município sejam vacinados.

A vacinação é feita de acordo com as doses distribuídas pelo governo estadual e cada município organiza as aplicações, de acordo com a quantidade de pessoas incluídas nesse grupo.

“Esse público foi definido como grupo prioritário pelo Ministério da Saúde porque são pessoas que estão em contato direto, diariamente, com grande parte da população, por isso a importância da vacinação”, ressalta o secretário municipal de Saúde, Alex Wingler.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].