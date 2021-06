Casamento ao ar livre é uma tendência do ‘novo’ normal, segundo cerimonialista

Por Redação - Redação 17

Advertisement

Advertisement

No quadro Casar do programa SobreTudo desta segunda-feira (7), a cerimonialista Giovana Petri falou sobre as tendências de casamento com o ‘novo’ normal. Segundo ela, a busca por locais ao ar livre lideram a lista das noivas que sonham em se casar com estilo.

Continua depois da publicidade

“Diminuir um pouco os convidados das festas já era uma tendência antes, e agora estamos notando um aumento. Os noivos têm buscado algo mais intimista para reunir quem tem mais afinidade. Uma coisa que aconteceu nesse ‘novo’ normal foi essa transformação. Antes, eu fazia mais casamentos dentro de clubes e hoje, estão sendo mais procurados os de áreas livres”, explica Giovana.

Confira o quadro completo!

Continua depois da publicidade

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].