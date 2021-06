Casal que recebia dinheiro do tráfico para guardar drogas em casa é preso em Cachoeiro

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 96

A equipe da Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) de Cachoeiro de Itapemirim, com apoio da Polícia Militar (PMES), prendeu, nesta quinta-feira (24), um homem de 33 anos e uma mulher de 28, durante uma operação de mandado de busca e apreensão nos bairros Valão e Teixeira Leite, no município. Na ação, foram apreendidos 195 papelotes de cocaína, material para embalo de entorpecentes, balança de precisão e aparelhos de celular.

A operação ocorreu após investigação que apontou que, na casa onde o casal morava, havia drogas escondidas. Em posse do mandado, foi organizado o trabalhoque contou com o emprego de dez policiais civis, durante a Escala Operacional (Iseo), além de seis policiais militares e seis viaturas policiais.

“Quando estiveram no imóvel, os policiais foram atendidos pela suspeita. Questionada sobre a existência de ilícitos na residência, informou que era guardada pelo seu esposo e que eles recebiam um auxílio para o armazenamento”, conta o titular da Delegacia Especializada de Narcóticos de Cachoeiro de Itapemirim, delegado Felipe Vivas.

Durante buscas na casa, as equipes encontraram os entorpecentes que estavam escondidos no guarda-roupa do casal. Na sequencia, os policiais foram até uma empresa que fica no município de Atílio Vivácqua, onde encontraram o outro envolvido.

“Ele relatou que aceitou guardar as drogas para custear o aluguel de R$ 250,00 e informou que a esposa não tem participação no crime”, contou o delegado.

O casal foi conduzido à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde o homem foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico e associação ao tráfico de drogas e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim. Já a mulher foi ouvida e liberada, pois não há indícios de participação no dela tráfico. As investigações do caso continuam.

