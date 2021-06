Capixabas vão receber resultado de teste da Covid por SMS a partir desta terça (22)

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 31

Capixabas que forem diagnosticados com coronavírus passam a receber mensagens de texto pelo celular com o resultado, a partir desta terça-feira (22). O anúncio foi feito pelo secretário de Saúde do Espírito Santo, Nésio Fernandes, durante coletiva de imprensa pela manhã.

De acordo com o secretário, a nova modalidade para a entrega do resultado dos testes de Covid-19 vai permitir ao Estado um controle e monitoramento mais eficazes dos contaminados.

A nova ferramenta faz parte da informatização das plataformas usadas pelo governo para dar transparência aos dados do enfrentamento à pandemia. Já que será possível avisar a amigos e familiares sobre a contaminação o quanto antes, garantindo o isolamento dos casos suspeitos.

“Os pacientes confirmados com os testes de RT-PCR no Espírito Santo serão notificados, a partir de hoje, por SMS no número de celular informado no momento da notificação. Então, no momento em que, na ficha de investigação no nosso sistema estadual de informação para Vigilância em Saúde, o e-Sus VS, tiver a confirmação do resultado do RT-PCR, todos os pacientes receberão uma mensagem de SMS informando o resultado do exame”, afirmou Nésio.

Os testes moleculares (ou RT-PCR), feitos a partir da coleta de mucosa do nariz e da garganta, permitem a detecção do vírus já nos primeiros dias da doença. A orientação é de que sejam coletados entre 3 e 7 dias após o aparecimento dos sintomas.

