Campanha mobiliza o comércio do Espírito Santo para a prevenção contra a Covid

A Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Espírito Santo (FCDL|ES), realiza a campanha: “Quando você se cuida aí, nosso comércio abre as portas aqui”. A campanha tem ações informativas no comércio das cidades capixabas, e o foco é a prevenção da Covid.

No programa SobreTudo desta terça-feira (15), o presidente Celso Costa explicou como funciona a campanha e ressaltou que o momento é de unir forças para superar esse período de pandemia.

“O comércio já foi fechado várias vezes e o impacto para a economia e toda a população foi muito grande. É hora de deixar as questões políticas de lado e unir toda a sociedade em torno da prevenção do contágio, enquanto a vacina não chega para todos. Essa campanha vai mobilizar lojistas, funcionários e toda a sociedade para que o comércio não precise fechar as portas novamente”, disse Celso.

Segundo o presidente, o momento é de unir forças. “Precisamos ajudar esse setor tão prejudicado, mas temos que nos proteger. Essa campanha não é só para os lojistas, mas também para os consumidores”, continua.

Assista a entrevista completa!

