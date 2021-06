Câmara fará audiência pública para tratar do IPTU em Cachoeiro na segunda

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 30

A Audiência Pública sobre o IPTU 2021 em Cachoeiro de Itapemirim marcada para esta sexta-feira (18) foi adiada para a próxima segunda-feira (21), às 14h, na Câmara Municipal.

Diante da polêmica ocorrida por conta do aumento expressivo do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2021, após o recadastramento imobiliário, feito entre 2019 e 2020, a atualização da Planta Genérica de Valores, índice que impacta diretamente no IPTU, e a inserção da taxa de lixo, em ações determinadas pelo Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCE), o vereador Digo Lube propôs a audiência.

O adiamento, segundo Lube, ocorreu em razão de reunião do Executivo com a Secretaria da Fazenda hoje com novas aferições técnicas, que poderão trazer informações importantes para a audiência pública.

“Não havendo tempo hábil para avaliação das novas informações, resolvemos que o melhor é adiarmos a audiência pública, uma vez que o objetivo é esclarecer todas as dúvidas da população. Ressaltamos a importância da participação on-line da população e do agendamento para momento de fala dos seus representantes”, disse o vereador.

Como há limite no número de participantes de forma presencial na audiência pública, por conta da pandemia, só estarão no plenário aqueles que solicitarem momento de fala, que deverá ser agendando por meio do telefone (28) 99971-1055 (ligação ou WhatsApp).

