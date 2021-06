Cadela que atuou na tragédia de Brumadinho vai ajudar nas buscas por serial killer

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 150

As buscas pelo serial killer do Distrito Federal, como ficou conhecido Lázaro Barbosa, entram em seu 12º dia. A cadela Cristal, da raça border collie, vai auxiliar no trabalho.

Ela atuou nas buscas pelas vítimas da tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais, após o rompimento de uma barragem que matou 270 pessoas. As informações são do Correio Braziliense.

Cristal tem seis anos. A cadela fareja o cheiro de pessoas vivas ou mortas no ar, segundo a publicação, portanto, poderá ajudar nas buscas. Cristal já está no distrito de Girassol, Cocalzinho, Goiás, e saiu com os militares para farejar Lázaro.

Cadela Cristal e dois labradores

Além de Cristal, outros dois labradores vão ajudar nas buscas. Eles são de Luziânia, Goiás, e têm cerca de três anos, segundo informações do Corpo de Bombeiros de Goiás.

Lázaro possui uma condenação por homicídio, na Bahia. E ele é suspeito de cometer crimes, também, no Distrito Federal e em Goiás, como roubo, estupro e porte ilegal de arma de fogo. Além disso, ele é suspeito de cometer um quádruplo homicídio em Ceilândia, no Distrito Federal.

Com informações do Correio Braziliense e Agência Brasil

