Cachoeiro volta ao risco moderado para Covid; veja o que muda a partir de amanhã

No 60º Mapa de Risco Covid-19 do Espírito Santo, que terá vigência desta segunda-feira (21) até domingo que vem (27), Cachoeiro foi classificado no grau de risco moderado. Confira como funcionam as atividades econômicas e os serviços da Prefeitura nesse período.

Atividades econômicas de Cachoeiro

Não há restrições de horários para atividades consideradas essenciais, como supermercados e padarias (aos domingos e feriados, farmácias funcionam conforme plantão estabelecido pela Vigilância Sanitária).

O comércio de rua pode abrir de segunda a sábado, sem limitações de horários.

Shopping centers, galerias e centros comerciais, incluindo as suas praças de alimentação, podem funcionar de segunda a sábado sem limitação de horário e, aos domingos, por 8 horas diárias.

Restaurantes, pizzarias, bares, casas de lanche noturnas e similares podem funcionar com atendimento presencial de segunda a sábado, das 7h às 22h, e aos domingos, das 7h às 16h. Todos os estabelecimentos podem funcionar com delivery, sem restrição de horários.

Academias

Academias de esporte com área igual ou superior a 300 m² devem respeitar o limite máximo de 20 alunos por horário de agendamento. Ficam permitidas as atividades aeróbicas e não aeróbicas de baixo impacto, com distanciamento social de 4 metros, entre aparelhos.

Ensino

Escolas podem realizar atividades com a presença de alunos, desde que a ocupação das salas de aula seja de 50% de sua capacidade – veja mais abaixo como será na rede municipal de ensino.

Eventos

Eventos corporativos, acadêmicos, técnicos e científicos e eventos sociais, tais como casamentos, aniversários e outros tipos de confraternizações em cerimoniais, clubes, condomínios e equivalentes podem ser realizados com público máximo de 300 pessoas, não ultrapassando o limite de uma pessoa por 5 m² (cinco metros quadrados).

Cinema e shows

As salas de cinema podem voltar a funcionar, seguindo os protocolos de segurança. Casas de show não podem funcionar.

Transporte coletivo

Os ônibus do transporte coletivo municipal voltam a circular todos os dias.

Atendimentos da Prefeitura de Cachoeiro

Saúde

Os serviços municipais de saúde funcionam normalmente. Unidades Básicas de Saúde, Policlínica Bolívar de Abreu (Centro Municipal de Saúde) e sede da Secretaria de Saúde: de segunda a sexta, das 7h às 16h.

Unidades de Pronto Atendimento funcionam 24h, todos os dias (incluindo fins de semana e feriados): UPA do bairro Marbrasa; Paulo Pereira Gomes”, no Baiminas (referência para pacientes com sintomas de covid-19); PA de Itaoca e Pronto Atendimento Infantil (PAI), no bairro Aquidaban (para crianças menores de 12 anos).

Educação

As aulas presenciais para alunos da rede municipal de educação do 6º ao 9º ano do ensino fundamental retornarão nesta semana. Para as turmas das outras etapas de ensino que já retornaram às salas de aula, elas estão mantidas, dentro das regras do modelo de ensino híbrido, em que os estudantes alternam uma semana com aulas presenciais e uma semana com ensino remoto, levando em conta um revezamento de turmas.

O calendário de retorno às aulas presenciais para a educação infantil está mantido: em 21 de junho, para as turmas de Maternal III e IV (Grupo 1); em 30 de junho, para as turmas de maternal III e IV (Grupo 2); em 5 de julho, para as turmas de Maternal I e II (Grupo 1) e em 19 de julho, para as turmas de Maternal I e II (Grupo 2).

A sede da Secretaria Municipal de Educação funciona de segunda a sexta, das 9h às 18h, com atendimento presencial.

Segurança de Cachoeiro

A Guarda Civil Municipal trabalha de forma normal. A Defesa Civil também pode ser acionada, a qualquer hora, pelo telefone de plantão: (28) 98814-3497 e, de segunda a sexta, das 8h às 14h, pelo telefone 199.

Manutenção, limpeza e cemitério

Serviços de manutenção em logradouros são realizados de segunda a sexta, das 7h às 16h. A coleta de lixo segue regularmente o cronograma de atendimento aos bairros e distritos.

Ouvidoria Geral

O setor recebe solicitações de serviços, pedidos de informação e outras manifestações. Atendimentos são realizados de segunda a sexta, das 07h às 17h, pelos telefones 156, 3155-5237 e 98814-3357 (mensagens e ligações), e pelo e-mail: [email protected]

Além disso, o cidadão pode acionar o órgão, a qualquer hora, através do aplicativo “TodosJuntos”, Portal do Cidadão e pelo WhatsApp Cachoeiro Online (98803-9552, opção 1).

Disk Aglomeração

O Disk Aglomeração atende de segunda a quinta-feira, no horário das 7h às 17h, pelos telefones 153 e 98814-3357 (por ligação e Whatsapp); e de de sexta a domingo, das 10h às 20h, somente pelo telefone 98814-3357 (por ligação e Whatsapp).

O serviço também tem canais digitais que podem ser acessados a qualquer hora. São eles: o aplicativo de celular “Todos Juntos”, o Portal do Cidadão (www.cachoeiro.es.gov.br/ouvidoriageral), a página Cachoeiro Online (www.cachoeiro.es.gov.br/online) e o WhatsApp Cachoeiro Online (98803-9552, opção 4).

Urbanismo e mobilidade

Na Secretaria de Urbanismo, Mobilidade e Cidade Inteligente, o atendimento ao público é nos dias úteis, das 9h às 17h. Serviços como licença para construção, habite-se, termo de referência para EIV (Estudo de Impacto de Vizinhança) e consulta aos índices urbanísticos estão disponíveis no portal processos.cachoeiro.es.gov.br. Os agentes de trânsito estão nas ruas e podem ser acionados pelo telefone 190 (Ciodes).

Rotativo

O estacionamento rotativo funciona de segunda a sábado, no horário comercial.

Secretaria de Fazenda de Cachoeiro

A Secretaria Municipal de Fazenda (Semfa) fará atendimentos presenciais marcados pelo site agendamento.cachoeiro.es.gov.br.

Os atendimentos serão realizados de segunda a sexta-feira, de 12h às 18h, em três locais: na rua Resk Salim Carone, nº 34, Gilberto Machado (atrás da rodoviária); na sede da Semfa, localizada na Vinte e Cinco de Março, em frente ao Shopping Cachoeiro; e no Núcleo de Atendimento do Produtor Rural, situado no Pátio do Fórum de Cachoeiro, no bairro Independência.

Demais atendimentos, que não constam como opção na marcação on-line, prosseguem sendo prestados pelos telefones (28) 3522-6391, (28) 3522-6457 e (28) 3155-5230. Aos contadores, continua disponível o e-mail: [email protected]

O boleto do IPTU de 2021 pode ser emitido no site prefeitura.cachoeiro.es.gov.br/iptu2021 ou recebido no e-mail cadastrado em prefeitura.cachoeiro.es.gov.br/iptudigital. Para a retirada do boleto impresso ou pedido de revisão, é necessário agendar atendimento presencial em agendamento.cachoeiro.es.gov.br/iptu.

Procon

Os atendimentos no Procon voltam a ser presenciais, de segunda a sexta-feira, das 12h às 17h – com controle presença por senha e aferição de temperatura na entrada. Para quem preferir, há canais alternativos para serem feitos atendimentos: o site www.consumidor.gov.br e aplicativo para celular “Procon ES”, que pode ser baixado gratuitamente.

Agersa

Na Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados, os atendimentos presenciais estão suspensos. Para acionar o órgão, é preciso entrar em contato por meio do telefone 0800 283 4048, em dias úteis, das 12h às 18h. Outras opções são o e-mail [email protected] ou o site agersa.es.gov.br.

Desenvolvimento Econômico

Na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Semdec), os atendimentos voltam a ser presenciais, em dias úteis, das 12h às 18h.

O agendamento para emissão da Carteira Nacional do Artesão segue sendo realizado, das 12h às 18h. É preciso ligar para o telefone 3155-5223 ou enviar e-mail ([email protected]) para marcar um horário para o teste de aptidão realizado na sede da secretaria, localizada no Museu da Ciência e da Tecnologia, no bairro Coronel Borges.

Sala do Empreendedor

A Sala do Empreendedor realiza atendimento presencial em dias úteis, das 9h às 18h, pelo telefone 3155-5292 e por e-mail ([email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected] e [email protected]).

Os atendimentos referentes ao programa Nossocrédito são feitos em dias úteis, das 9h às 18h, pelos e-mails [email protected], [email protected] e [email protected] e pelo telefone: 3522 4445.

Meio Ambiente

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente fará os atendimentos presenciais, das 8h às 18h.

Espaços culturais

Os espaços culturais do município voltam a ser abertos ao público, das 12h às 18h, em dias úteis, no entanto, a quantidade de pessoas será limitada. O setor administrativo da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo também funciona, em dias úteis, das 12h às 18h, com atendimento presencial, feito por agendamento pelo e-mail [email protected] e pelo telefone 3155-5309.

Esporte e lazer

O público pode frequentar os espaços públicos de esporte e lazer abertos, como praças, mantendo os protocolos preventivos. As academias públicas e núcleos de qualidade de vida da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp) estão retomando as atividades orientadas gradualmente. Para saber como participar, entre em contato pelo telefone 3155-5616.

Agricultura

As Feiras Livres da Agricultura Familiar estão funcionando com medidas preventivas: às terças e sextas, das 17h às 19h, na Ilha da Luz; às quartas, das 5h às 9h, no largo da Matriz Velha (rua Dom Fernando), bairro Independência; aos sábados, em frente ao Ginásio de Esportes do bairro Nova Brasília, das 5h às 9h; e às quintas, das 16h às 19h, na praça localizada na avenida Cristina Dias Lopes, no Gilberto Machado.

A Secretaria Municipal de Agricultura atende, em dias úteis, das 8h às 16h, pelos telefones 3521-1963, 3521-1385 e 3521-1147. Na unidade da Central de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa Sul), o pavilhão de lojas funciona de segunda a sexta, das 7h às 16h, e os dias de mercado são as segundas e as quintas.

Assistência social

Funcionam nos dias úteis, de 12h às 18h: o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), os Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e a Central de Benefícios.

O apoio administrativo, responsável pela gerência de recursos humanos e financeiro, funciona das 12h às 18h, e os Conselhos Tutelares, das 8h às 14h, por escala. O Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua (Centro Pop) continua funcionando das 8h às 20h; o Banco de Alimentos, das 7h às 16h, e serviços de acolhimento, 24h.

Estão suspensos serviços prestados pelo Centro de Convivência Vovó Matilde e serviços de fortalecimento de vínculos dos idosos.

Serviços de assistência social:

– Acessuas Trabalho:

Endereço: rua Vinte e Cinco de Março, 692 – Centro – Cras, no 2º andar

Telefone: (28) 3155-5372

– Banco de Alimentos

Endereço: rua Moisés Campos Pancini, S/N – Aeroporto

Telefone: (28) 3521-9114

– Central de Benefícios

Endereço: rua Dona Joana, no imóvel da esquina com a praça São João, no Centro

Telefone: (28) 3155- 5235

– Centro POP (Espaço Vida)

Endereço: rua Deodoro da Fonseca, nº 98, no bairro Independência

Telefone: (028) 3521 – 1922

– Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas)

Endereço: rua Vinte e Cinco de Março, 692 – Centro

Telefone: (28) 3511-1616 (coordenação)

Telefone: (28) 3517-9636 (medidas socioeducativas)

Telefone: (28) 3521-1922 (pessoas em situação de rua)

Telefone: (28) 3155-5303 (violação de direitos)

– Centros de Referência de Assistência Social (Cras):

Alto União

Endereço: Rua José Olímpio Gomes, 614-722

Telefone: (28) 3155-5413

Jardim Itapemirim

Endereço: Rua Aryo Sardemberg, 01

Telefone: (28) 3155-5329

Village da Luz

Endereço: Rua Pedro Pereira, s/n

Telefone:(28) 3155-5259

Zumbi

Endereço: Rua Maria Dolores Santana

Telefone: (28) 3526-7880

Distrito de Burarama

Endereço: Rodovia João Zago, s/n

Telefone: (28) 3539-3014

Distrito de Itaoca

Endereço: Rua Braz Vivácqua, s/n

Telefone: 3522-9535

Rui Pinto Bandeira

Endereço: Rua Apóstolo Mateus (Estação Cidadania – Cultura)

Telefone: 3526-8717

– Conselho Tutelar

Regional I

Endereço: Rua Ronilson Rodrigues, 19 – Monte Cristo.

Telefone: (28) 3526-8751 / (28) 98814-3507 (plantão 24h)

Regional II

Endereço: Rua 25 de Março, 144 – Centro

Telefone: (28) 3155-5284 / 5002 / (28) 98814-3515 (plantão 24h)

– Sede e gerências

Endereço: Rua Joubert Alves Ayub, 48/50 – Ilha da Luz

Telefone: (28) 3522-2212

