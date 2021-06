Cachoeiro Stone Fair 2021 é cancelada por causa de pandemia

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 14

Advertisement

Advertisement

A Cachoeiro Stone Fair, tradicional feira internacional do mármore e granito que aconteceria em agosto deste ano, foi cancelada por causa da pandemia do novo coronavírus. O comunicado foi dado pela Milanez & Milaneze, empresa realizadora da feira, juntamente com o Sindicato das Indústrias de Rochas Ornamentais, Cal e Calcário do Espírito Santo (Sindirochas).

Continua depois da publicidade

Segundo a organização, a atual situação e as previsões dos órgãos responsáveis para os próximos meses em relação à Covid-19 balizaram a decisão. “Estivemos em constante diálogo com empresas, entidades representativas do setor, Governo do Estado e município de Cachoeiro de Itapemirim, avaliando os possíveis cenários para a realização do evento, cientes da importância da feira não só para o setor de rochas ornamentais, mas também para a economia do Espírito Santo e para a cidade de Cachoeiro de Itapemirim”, informou a nota.

Com o adiamento, a nova data é 23 a 26 de agosto de 2022. A prioridade, segundo os organizadores, é zelar pela saúde e bem-estar de todos os envolvidos direta ou indiretamente com a feira.

“Por mais de 30 anos, a Feira do Mármore e Granito tem sido uma plataforma de visibilidade e geração de negócios. Juntos, continuaremos buscando soluções para movimentar o setor de rochas ornamentais – com projetos como o Stone Summit, por exemplo – trazendo valor e facilitando o crescimento de nossos parceiros”.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].