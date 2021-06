Cachoeiro: juiz não reconheceu renúncia de candidata a vereadora do Patriota considerada “laranja”

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 137

A Justiça Eleitoral não reconheceu o pedido de renúncia de candidatura de Aparecida Quinelato, acusada pelo Democratas de ser “candidata laranja”, nas eleições 2020, quando disputou uma cadeira ao Legislativo de Cachoeiro de Itapemirim pelo partido Patriota 51. O DEM pede anulação dos votos do Patriota. A vaga do vereador Ary Corrêa pode ser assumida pelo ex-vereador Luisinho Tereré.

Nesta segunda-feira (28), o diretório estadual do DEM protocolou denúncia à Justiça Eleitoral, onde aponta que a então candidata teve seu nome registrado pelo diretório municipal do Patriota junto ao TSE apenas para cumprir a cota mínima de 30% de mulheres filiadas, exigência prevista na Lei Eleitoral. Aparecida Quinelato não obteve votos no pleito de 2020, e por isso foi considerada “laranja” pelo DEM, que pleiteia a anulação da votação dos candidatos do Patriota e a recontagem de votos, o que resultaria na cassação do mandato de Ary Corrêa.

Por telefone, a então candidata disse que havia oficializado renúncia junto ao Patriota. No sistema do TSE consta que o documento assinado no dia 6 de outubro de 2020, quase um mês antes das eleições daquele ano, não seguiu as normas previstas em lei, por isso foi recusado.

Renúncia recusada

No dia 11 de outubro, o Cartório Eleitoral comunicou o partido e a candidata quanto a ineficácia do documento de renúncia. Seis dias depois, o Juiz Eleitoral Murilo Ribeiro Ferreira expediu sentença deferindo a candidatura de Aparecida Quinelado, explicando o motivo da recusa de sua renúncia.

“Considerando que o ato (documento) apresentado não atende aos requisitos do art. 69 da Res. TSE n.º 23.609/2019, a saber, documento com firma reconhecida por tabelião ou assinado na presença de servidor da Justiça Eleitoral, a candidata foi intimada, em 11/10/2020, acerca da ineficácia da renúncia, por mensagem enviada ao e-mail consignado em seu requerimento de candidatura (ID’s 14750629 e 14753638). Assim, considerando que, até o momento desta decisão, não houve a renovação do pedido de renúncia, defiro o pedido de registro de candidatura de Maria Aparecida Quinelato, para concorrer ao cargo de vereador, sob o número 51002, com a seguinte opção de nome: Aparecida Quinelato”, sentenciou o juiz.

Repercussão

Após matéria do AQUINOTICIAS.COM sobre o pedido de anulação dos votos do Patriota feito pelo DEM, o caso repercutiu durante sessão ordinária da Câmara Municipal.

O vereador Ary Corrêa disse estar sofrendo perseguição política por defender a abertura de uma Comissão Especial de Inquérito (CEI) para apurar supostos indícios de irregularidades no recadastramento imobiliário de Cachoeiro que resultou no aumento no valor do IPTU.

“Eles pegam pessoas inescrupulosas para nos perseguir. Quem não concorda com esse governo é perseguido…Chamam o cara que vai fazer o trabalho sujo, o trabalho covarde, para perseguir o vereador eleito democraticamente. Não tenho nada para esconder. A pessoa que ele fala que é laranja, desistiu de ser candidata, eu tenho documentos. Outros partidos tiveram zero voto, um voto. Por que só contra o Patriota?”, questionou Ary Corrêa.

O vereador Júnior Corrêa (PL) foi solidário a Ary e saiu em defesa durante uso da tribuna. “Estão a todo custo tentando cassar o mandato do vereador Ay Corrêa. Será que é por que ele quer abrir a CEI? Eu como líder do PL tenho que falar sobre isso, pois o Patriota esteve em nossa coligação – quando apoiou a candidatura de Jonas Nogueira para prefeito em 2020 -, a de maior oposição ao prefeito Victor Coelho. Será que isso não é uma perseguição política?”, também perguntou.

Outra denúncia

No 23 de dezembro de 2020 foi protocolada denúncia na Justiça Eleitoral sob o número 0600034-54.2021.6.08.0002, que evidenciava irregularidades na prestação de contas 2019/2020 do partido Patriota 51, constando omissões nas movimentações financeiras.

Depois de analisar a denúncia, o Ministério Público Eleitoral encaminhou o caso para a Polícia Federal, já que prints do grupo de WhatsApp denominado Pré-candidatos Patriota 51 revelavam que ocorreram doações mensais a partir de outubro de 2019, por parte de seus filiados, que desejavam disputar as eleições 2020.

De acordo com as conversas, cujos prints foram obtidos com exclusividade pela reportagem, a Executiva Municipal do Patriota estipulou doação mensal, por parte dos homens, no valor de R$ 25,00, para aquisição de uma filmadora que seria utilizada para registrar as campanhas das mulheres, nas eleições de 2020, como forma de obter provas de que não estariam com candidaturas laranjas.

Ao processo, Subtenente Paulo Sérgio, que pertenceu ao quadro de filiados do Patriota, mas disputou as eleições para prefeito de Cachoeiro pelo PTB, anexou comprovantes de transferências e prints do grupo de WhatsApp que comprovam a suposta doação.

Omissão de movimentações

No dia 28 de maio de 2020, o presidente do Patriota em Cachoeiro, Ary Corrêa, declarou ausência de movimentações de recursos pelo partido no exercício de 2019. No entanto, a sigla teria recebido aproximadamente R$ 2 mil de doações de seus filiados.

Na denúncia, Subtenente Paulo Sérgio afirma que nenhuma filmadora foi comprada e nenhuma prestação de contas do dinheiro recebido pelo partido no ano de 2019 foi prestada.

As doações teriam continuado até agosto de 2020 e, supostamente, poderiam totalizar cerca de R$ 4 mil, com doação média de R$ 500,00 mensais.

Subtenente Paulo Sérgio acusa os dirigentes do Patriota de cometerem crime de apropriação indébita dos valores doados, crime de caixa 2 e falsidade ideológica. Em seu entendimento, diante da prestação irregular das contas, o partido não poderia lançar candidatos nas eleições de 2020.

