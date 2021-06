Barragem de Alegre passará por testes em sistema de alerta

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 19

Em conformidade com a Lei 14.066/2020 (Lei de Segurança de Barragens), e de acordo com os rigorosos padrões de segurança instituídos pela empresa, a Statkraft está na fase final da implementação do Sistema de Alerta Sonoro (sirenes), na PCH Francisco Gros, barragem de Alegre.

No próximo dia 17 de junho serão iniciados os testes operacionais do Sistema de Alerta Sonoro na usina, que checarão se os equipamentos estão funcionando corretamente. Os alertas consistirão em testes sonoros curtos de poucos segundos, mas em volume alto.

A implantação do sistema de alerta tem como objetivo, em uma situação de emergência, comunicar a população situada na chamada Zona de Autossalvamento (ZAS), da barragem de Alegre, de forma rápida, para que se direcionem aos pontos de encontro que serão definidos em conjunto com a Defesa Civil Municipal, localizados fora da mancha de inundação.

A empresa ressalta que a PCH Francisco Gros encontra-se em condições normais de segurança e é acompanhada por equipe especializada, sendo também monitorada 24 horas por câmeras de vídeo e pelo Centro de Operações da empresa. A usina não apresenta quaisquer riscos. Para outras informações, a empresa dispõe do telefone 0800 877 7100 e do e-mail [email protected].

Sempre pautada pelos valores de segurança e respeito à vida, às pessoas e ao meio ambiente, a Statkraft reforça que mantém contato frequente com órgãos competentes, auxiliando-os sempre que necessário.

Com suas ações pautadas pela ética e transparência, a Statkraft é uma empresa líder em energia hidrelétrica internacionalmente, sendo considerada a maior geradora de energia renovável da Europa. A Statkraft é uma empresa global atuando no mercado de Energia e conta com aproximadamente 4.500 colaboradores em 17 países. No Brasil, o grupo controla 18 ativos de geração renovável, com cerca de 450 MW de potência instalada.

A empresa também é um dos principais players do setor na comercialização de energia. No mundo, essas operações são executadas em mais de dez países. São mais de 650 profissionais envolvidos e mais de 500.000 contratos por ano. Prioriza as relações de longo prazo com seus clientes, em busca de soluções customizadas para as suas necessidades de energia, além de facilitar o financiamento de energia renovável e de projetos, inclusive no Brasil.

