Bandidos apontam arma para casal e roubam carro no Centro de Cachoeiro

Mais uma ação ousada de bandidos em Cachoeiro de Itapemirim. Na noite deste sábado (12), três homens armados roubaram um carro no Centro da cidade, por volta das 20h. Na descida da antiga Telemar.

O crime aconteceu na Rua Dona Joana, enquanto o motorista e sua namorada estavam parados na via aguardando o semáforo abrir. A vítima conta que ele já estava arrancando com o veículo sentido Shopping Cachoeiro, quando os três criminosos entraram em frente ao carro, apontaram a arma e falaram para eles saírem. Um Iphone, que estava no painel do carro também foi levado.

“É uma sensação de revolta e frustração. A gente trabalha duro para conseguir nossas coisas e as perde assim, do nada. Nós estávamos indo comemorar o Dia dos Namorados quando isso aconteceu”, lamenta a vítima.

A vítima contou também que recebeu informações de que os bandidos tentaram realizar um assalto a uma pessoa, utilizando o veículo no bairro Gilson Carone, mas que não obtiveram sucesso no crime.

