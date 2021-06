Autoridades destacam importância do 1º Seminário Sustentabilidade Capixaba

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 11

Advertisement

Advertisement

/com informações Wanderson Amorim

Continua depois da publicidade

Em comemoração ao aniversário de 17 anos de fundação do Grupo Folha do Caparaó, nesta quarta-feira (2), e aos 10 anos da Conexão Safra, está sendo realizado de forma híbrida no Cerimonial Casa da Prata, em Guaçuí, o 1º Seminário Sustentabilidade Capixaba.

Em dois dias de palestras com renomados nomes do segmento, diversas autoridades estiveram presentes, inclusive o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, que palestrou sobre o tema “Agenda Atual sobre o Clima/Mudanças Climáticas”.

Continua depois da publicidade

De acordo com o diretor do Grupo Folha do Caparaó (GFC), Elias Carvalho, o evento foi pensado como uma retribuição a todos que vem acompanhando e prestigiando o trabalho da empresa nestes 17 anos.

“Se não estivéssemos em meio a uma pandemia, com certeza iríamos preparar uma festa para receber todos os amigos, mas diante do atual cenário fica impossível essa realização, então, o seminário é um presente que estamos oferecendo aos amantes da causa sócio econômica ambiental”, explica Elias.

Como a sustentabilidade é um tema em voga, onde informações sobre desmatamento, questões climáticas e a questão econômica da sustentabilidade, Elias afirma que é mais do que natural a escolha do tema para a realização do seminário.

Advertisement

Continua depois da publicidade

“Este seminário tem o pontapé inicial aqui na Casa da Prata, em Guaçuí, mas ele vai andar todo o Espírito Santo. Muita gente capacitada vai transmitir a sua mensagem e eu gostaria de pedir atenção de vocês, pois são professores e especialistas que vale realmente a pena ver e ouvir”, destaca.

O Deputado Estadual, Bruno Lamas (PSB), esteve na tarde de ontem e parabenizou o aniversário de 17 anos e destacou a importância da iniciativa para o Espírito Santo.

“Primeiro o local já fala por si, nós estamos em um ambiente sustentável. A sustentabilidade que é uma pauta mundial ela precisa ser debatida, ela precisa ser modernizada, aprimorada. Ela precisa fazer parte do nosso cotidiano, então o que está sendo oportunizado hoje aos capixabas e a todos que vão participar e acompanhar, como eu, é um aprendizado”, afirma o deputado.

Participação das secretarias

O 1º Seminário Sustentabilidade Capixaba contou também com a presença do Secretário Estadual de Meio Ambiente, Fabrício Machado, que ressaltou a importância da participação de todas as secretarias de meio ambiente do Espírito Santo.

“Estamos com a participação em massa das secretarias de meio ambiente, tendo algumas aqui presencialmente e outras acompanhando de forma virtual, através do canal do YouTube (/aquinoticiaspontocom). Muito conteúdo a ser debatido e excelentes palestrantes”, aponta Fabrício.

O secretário relembrou que a pasta tem apresentado alguns projetos de significância para os municípios, entre eles o programa estadual de sustentabilidade e apoio, através de custeio e investimentos de forma que os municípios possam dar celeridade aos seus projetos ambientas e programas.

“A Legislação já dá todos os parâmetros para que as pessoas façam da forma correta. O importante é conciliar o desenvolvimento com o meio ambiente e o Estado está em um bom momento. O meio ambiente do ES é reconhecido nacionalmente e a gente está com um cenário muito favorável para que o Estado cresça de forma sustentável”, completa.

Nascentes de três bacias hidrográficas

O Parque Nacional do Caparaó e a região do Caparaó têm nascentes de três bacias hidrográficas: bacia do Rio Itabapoana, os principais rios da bacia do Itapemirim e uma afluente do Rio Doce. Isso mostra o quanto o Parque Nacional do Caparaó é importante para a questão hídrica de todo o Sul.

Há mais de 40 anos no segmento, a Ambientalista Dalva Ringuier, reclama que não tem visto, de um modo geral no Espírito Santo, um movimento que trata destas questões ambientas como deveriam ser tratadas, mas o seminário é um pontapé importante para que os olhos se voltem para o tema.

“Nós temos que ter saídas e elas existem! Precisamos de medidas e ações que efetivamente venha fazer o tratamento do esgoto, a destinação adequada do lixo e nós como cidadãos temos que fazer a nossa parte.

Diminuir o consumo de descartáveis e quando usar, saber destinar adequadamente”, ressalta a ambientalista.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].