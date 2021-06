Aulas retornam em todas as cidades do ES a partir de 21 de junho

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 151

O Governo do Estado autorizou a volta às aulas para todos os níveis de escolaridade e em todas as cidades capixabas, a partir de 21 de junho. O sistema será híbrido, ou seja, com turmas reduzidas e alternadas a cada semana. A medida vale até mesmo para as cidades que estão em risco alto para Covid-19.

“Vai funcionar com semanas alternadas e com turmas menores, para todos os níveis, fundamental, médio ou superior. A ausência dos alunos nas escolas é um prejuízo para as famílias e para os estudantes”, disse o governador Renato Casagrande, em pronunciamento no início da noite desta sexta-feira (11).

Casagrande anunciou, ainda, que as atividades do serviço público também serão retomadas com normalidade a partir da próxima segunda-feira (15). Ele salientou que a exceção é para funcionários que têm alguma comorbidade e ainda não receberam as duas doses da vacina.

