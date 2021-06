Audiência sobre PDM será nesta quinta (17) em Cachoeiro

Por Redação - Redação 4

A audiência pública final sobre o processo de revisão e atualização do Plano Diretor Municipal (PDM) de Cachoeiro de Itapemirim acontecerá na próxima quinta-feira (17), a partir das 19h, no auditório da escola municipal Zilma Coelho Pinto, no bairro Ferroviários. A população poderá participar do evento presencialmente ou pela internet, com transmissão em tempo real.

Para participar, é preciso fazer um cadastro prévio, clicando no banner do evento na página principal do site da Prefeitura (www.cachoeiro.es.gov.br). A inscrição é necessária tanto para quem for acompanhar o evento presencialmente, quanto pela internet. Os inscritos receberão por e-mail o link para participação na audiência e informações adicionais sobre o evento.

Os que forem participar de modo presencial deverão seguir todos os protocolos de prevenção da Covid-19. A capacidade do local do evento será limitada para garantir o distanciamento social necessário.

Na audiência pública será apresentado o documento base que resulta do processo de revisão do Plano, que teve início em 2019. Desde então, foram realizados cerca de 20 eventos públicos sobre o tema, com mais de 1 mil participantes, além de diversas reuniões técnicas.

Na semana passada, foram feitos cinco workshops de avaliação e validação das propostas para o novo PDM, cada um direcionado a um segmento específico da sociedade civil.

A expectativa é de que o projeto de lei do novo Plano Diretor Municipal seja encaminhado ainda este ano para a Câmara Municipal, para que seja avaliado e votado pelos vereadores.

“A participação popular no processo revisão e atualização do PDM é fundamental para que os cachoeirenses mostrem seus desejos e preocupações a respeito da cidade que queremos para os próximos dez anos. Por isso, reforçamos o convite para que todos se inscrevam e participem da audiência pública final”, destaca o secretário municipal de Urbanismo, Mobilidade e Cidade Inteligente, Alexandro da Vitória.

