AstraZeneca: ES recebe quase 155 mil doses neste domingo

Mais 154.750 doses da vacina AstraZeneca chegarão ao Espírito Santo na tarde deste domingo (20). Assim, com esse novo lote, o Estado soma mais de 267 mil doses de vacina contra a Covid nos últimos três dias.

Mas, além das quase 155 mil doses, 33.250 vacinas, também da AstraZeneca, chegaram ao Estado no último sábado (16). Na sexta (18), foram 47.970 doses da Pfizer, além de 31,2 mil unidades da CoronaVac.

O Ministério da Saúde já entregou mais de 114,2 milhões de doses da vacina Covid-19 para Estados e Distrito Federal. Até o momento, 84,1 milhões de doses já foram aplicadas. Isso corresponde a mais de 56,7 milhões de brasileiros vacinados com pelo menos uma dose; e 22,1 milhões já protegidos com as duas doses.

154.750 doses da vacina AstraZeneca enviadas pelo @minsaude chegarão ao ES na tarde de hoje. Cada dose precisa ser comemorada pois nelas se encontra a esperança de superarmos este momento e salvar vidas. Entregaremos imediatamente aos municípios para aplicação da segunda dose. — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) June 20, 2021

Mais vacina

Conforme a última projeção de entrega de vacinas, o Ministério da Saúde vai receber, no mês de junho, 37,9 milhões de vacinas e quase 42 milhões no mês seguinte. Ao todo, já estão encomendadas mais de 662 milhões de unidades de imunizantes, mais do que suficiente para vacinar toda a população com duas doses.

