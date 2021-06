Apresentador chama serial killer de Lázaro Ramos e ator global "se assusta" no Tik Tok; assista

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 39

Um ato falho do apresentador Marcelo Torres, no SBT Brasil desta quinta-feira (17), virou meme na internet. Ele se confundiu e trocou o sobrenome de Lázaro Barbosa, serial killer procurado em Goiás, e o chamou de Lázaro Ramos, o conhecido ator global.

“Esta edição começa com a notícia de que a polícia de Goiás trocou tiros agora pouco com Lázaro Ramos, suspeito de praticar assassinatos em série no entorno do Distrito Federal”, disse o jornalista, na escalada do jornal televisivo.

A reação foi imediata no Twitter. “Nunca imaginei que o Lázaro Ramos viraria um serial killer”, disse um tuiteiro. “O repórter acabou de chamar o serial killer de lazaro ramos pelo amor de Deuss”, escreveu outra.

Em outra rede social, o Tik Tok, não faltaram memes com o ato falho. O próprio Lázaro Ramos fez uma brincadeira com a confusão. Veja:

