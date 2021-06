Após polêmica, Victor Coelho propõe desconto de 80% no IPTU em Cachoeiro

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 25

Após polêmica por conta do aumento nos valores do IPTU 2021, decorrente do recadastramento imobiliário determinado pelo Tribunal de Contas do ES (TCE), o prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho, se reuniu nesta sexta-feira (18) com vereadores e propôs, por meio de projeto de lei, desconto de até 80% no tributo.

