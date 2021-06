AO VIVO | Câmara realiza audiência pública para tratar do IPTU em Cachoeiro

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 95

A Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim realiza na tarde desta segunda-feira (21) audiência pública para tratar do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2021.

Diante da polêmica ocorrida por conta do aumento expressivo do (IPTU), após o recadastramento imobiliário, feito entre 2019 e 2020, a atualização da Planta Genérica de Valores, índice que impacta diretamente no IPTU, e a inserção da taxa de lixo, em ações determinadas pelo Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCE), o vereador Diogo Lube propôs a audiência.

