Anvisa autoriza estudo sobre dose de reforço da Pfizer

Por Redação - Redação 44

Advertisement

Advertisement

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou nesta sexta-feira (18) o estudo clínico para testar uma possível dose de reforço da vacina Cominaryt, da Pfizer.

Continua depois da publicidade

Será um estudo clínico para que o laboratório possa avaliar a segurança, além da capacidade de dar uma resposta imune. A pesquisa vai verificar também a eficácia de várias estratégias de reforço da vacina em diferentes populações de participantes, por exemplo, grupos etários, que receberam previamente 2 doses da vacina no estudo inicial.

O estudo da Anvisa pretende recrutar 443 participantes no centro clínico do Hospital Santo Antônio da Associação Obras Sociais Irmã Dulce, em Salvador (BA). Outros 442 participantes no CEPIC – Centro Paulista de Investigação Clínica e Serviços Médicos, em São Paulo (SP).

Serão incluídos participantes a partir dos 16 anos de idade que tomaram as duas doses da vacina da Pfizer (BNT162b2) há pelo menos 6 meses, no estudo inicial do imunizante.

Para evitar a propagação da Covid-19, faça o seguinte:

Continua depois da publicidade

– Lave suas mãos com frequência. Use sabão e água ou álcool em gel.

– Mantenha uma distância segura de pessoas que estiverem tossindo ou espirrando.

– Use máscara quando não for possível manter o distanciamento físico.

Advertisement

Continua depois da publicidade

– Não toque nos olhos, no nariz ou na boca.

– Cubra seu nariz e boca com o braço dobrado ou um lenço ao tossir ou expirar.

– Fique em casa se você se sentir indisposto.

– Procure atendimento médico se tiver febre, tosse e dificuldade para respirar.

Ligue com antecedência para o plano ou órgão de saúde e peça direcionamento à unidade mais adequada. Isso protege você e evita a propagação de vírus e outras infecções.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].