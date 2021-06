"Abacaxi de Marataízes... parece que tem mel!!!" Conheça o dono da voz da vinheta que virou patrimônio capixaba

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 81

“É doce, doooce, dooooce… Parece que tem mel!” Qual capixaba não se lembra da voz forte e com dicção perfeita chamando todo o bairro para ir ao carro do abacaxi? O dono desse vozeirão é o locutor mineiro Carlos Fernandes de Oliveira. Ele tem 79 anos, trabalha há 60 com locução. Durante 57 anos, também emprestou sua voz a várias rádios brasileiras. Morador de Uberaba, Carlos Fernandes já passou por várias emissoras de rádio, mas viu seu nome ganhar o Brasil por meio das mais diversas locuções, entre elas, a que virou patrimônio capixaba: a do carro do abacaxi. Ele falou com a Conexão Safra sobre o trabalho e também como se diverte com os memes sobre o carro do abacaxi.

CLIQUE AQUI E VEJA A ENTREVISTA COMPLETA

