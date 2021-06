À espera de Justiça, agredida por namorado fala sobre expectativa com aproximação de julgamento em Cachoeiro

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 428

As marcas no corpo não se veem mais, no entanto, as cicatrizes das agressões sofridas por Mônica Peccini Mardegan, de 36 anos, em 2017, estão gravadas na memória e ficam ainda mais nítidas quando o medo de se relacionar novamente fala mais alto do que a confiança. Esse é o relato da mulher que teve dentes e nariz quebrados pelo então namorado e hematomas pelo corpo provocados por chutes e socos. O episódio aconteceu em Burarama, interior de Cachoeiro.

A insegurança que a persegue há quatro anos pode, agora, ter fim ou ao menos trazer alívio para ela e sua família, já que o julgamento do acusado está marcado para acontecer no dia 2 de julho, às 9h, no fórum Desembargador Horta de Araújo, em Cachoeiro de Itapemirim.

“Fico apreensiva e com medo de que ele possa voltar a me procurar e terminar de fazer o que não conseguiu há quatro anos. Desde que recebi a confirmação da data do júri, passei a chorar com frequência, é uma mistura de medo e alívio. Estou confiante que ele será punido”, disse Mônica.

A auxiliar administrativa conta que namorou com o agressor por nove meses até a data das agressões e o relacionamento terminar da pior forma. “Durante o tempo que ficamos juntos ele não me agredia fisicamente, mas sofria violência psicológica sem saber. No dia das agressões, estávamos bem e fomos para uma comemoração na casa da família dele. Lá, eu dancei forró com um tio dele, assim como ele dançou com outras mulheres da família. Ele me chamou para ir embora porque ficou furioso ao me ver dançando e no caminho, dentro do carro, me agrediu violentamente”, relata.

Mônica conta que o homem chegou a parar o carro e arrastá-la pelo asfalto, a colocou de volta no veículo e disse que a jogaria dentro de um açude, próximo ao local das agressões.“Enquanto ele me batia ele dizia ‘vou te matar, você não vai viver’ e me xingava a todo tempo”, conta.

A violência só parou porque Mônica se jogou do carro em movimento quando o homem seguia para jogá-la no açude.

As marcas e os traumas não ficaram só em Mônica, mas em toda família, incluindo a filha dela, que hoje tem 12 anos. “Minha filha até hoje me pergunta se ele voltará para me fazer mal e fica com medo quando preciso sair de casa. Ela foi muito afetada porque me viu muito machucada, é um trauma eterno”.

No próximo dia 2 de julho, Mônica, a família dela e alguns amigos pretendem fazer um protesto em frente ao fórum. “Vamos levar cartazes e pedir por justiça, sem bagunça, sem baderna, só queremos uma condenação justa. Quero ser exemplo para outras mulheres, eu poderia não estar viva hoje e ser só mais uma estatística”. O acusado das agressões continua em liberdade.

