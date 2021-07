Em jogo morno, Santos decepciona e fica no 0 a 0 com o Sport

Por Estadão - Estadão 4

Advertisement

Advertisement

Em jogo morno e de raras chances no ataque, Santos e Sport ficaram no 0 a 0 na noite desta quarta-feira, na Vila Belmiro. Sem Marinho, o time paulista perdeu o embalo que vinha exibindo no Brasileirão e desperdiçou a chance de brigar pelas primeiras posições da tabela.

Continua depois da publicidade

Com seu segundo empate sem gols na Vila, o time de Fernando Diniz, que terminou o jogo com quatro atacantes em campo, chegou aos 12 pontos, figurando no provisório quinto lugar. A equipe pernambucana soma seis, mais perto da zona de rebaixamento.

Cada vez mais confiante em casa, o Santos fez um primeiro tempo com cheiro de frustração. O time da Vila foi superior ao longo dos 45 minutos, dominou as ações, adiantou a marcação, mas não teve sucesso no ataque. Parava na defesa pernambucana e sequer conseguia criar chances de maior perigo.

Advertisement

Do outro lado, o Sport jogava com a evidente estratégia de atuar no contra-ataque. Recuado, o time visitante esperava o Santos, que não conseguia articular lances mais agudos. A única investida do Sport no primeiro tempo aconteceu aos 41, com Hayner. João Paulo defendeu com tranquilidade.

Continua depois da publicidade

Com poucas chances nos ataques, Santos e Sport fizeram um primeiro tempo morno, mais em razão das falhas e oscilações dos anfitriões. Ciente disso, o técnico Fernando Diniz começou o segundo tempo sacando novamente os laterais Pará e Felipe Jonatan. Vinícius Zanocelo e Madson deram mais agilidade para o Santos pelos lados.

Mas o panorama do jogo mudou pouco. Afora uma bola no travessão com Kaio Jorge, aos 28, o Santos estava longe de repetir as boas atuações recentes. Faltava criatividade. Marinho e Sánchez faziam falta, enquanto Jean Mota e Pirani não davam conta do recado no meio-campo.

Por fim, o treinador santista apostou em Marcos Leonardo e Lucas Venuto para dar novo gás ao ataque. Nada parecia inspirar o setor ofensivo santista nesta quarta, principalmente devido à eficiência da defesa pernambucana, que atuava às vezes com uma linha de cinco homens à frente do goleiro Mailson.

Continua depois da publicidade

Nos instantes finais da partida, André desperdiçou chance incrível, cara a cara com João Paulo, em jogada que acabou anulada por impedimento.

Na próxima rodada, o Santos vai visitar o América-MG, no Independência, sábado. No dia seguinte, o Sport receberá o Palmeiras na Ilha do Retiro, no Recife.

FICHA TÉCNICA:

SANTOS 0 x 0 SPORT

SANTOS – João Paulo; Pará (Vinícius Zanocelo), Luiz Felipe (Lucas Venuto), Luan Peres e Felipe Jonatan (Madson); Camacho, Jean Mota e Gabriel Pirani (Sánchez); Lucas Braga (Marcos Leonardo), Kaio Jorge e Marcos Guilherme. Técnico: Fernando Diniz.

SPORT – Mailson; Hayner, Rafael Thyere, Sabino e Júnior Tavares; Marcão, José Welison, Thiago Neves (Gustavo Oliveira); Everaldo (Paulinho Moccelin), Neilton (Tréllez) e André (Mikael). Técnico: Umberto Louzer.

CARTÕES AMARELOS – André, Luiz Felipe, Neilton, Sabino, Tréllez).

ÁRBITRO – Douglas Schwengber da Silva (RS).

RENDA E PÚBLICO – Jogo sem torcida.

LOCAL – Vila Belmiro, em Santos (SP).

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].