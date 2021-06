Mesmo com torcida contra, Everton anuncia a contratação do técnico Rafa Benítez

Por Estadão - Estadão 4

Advertisement

Advertisement

A diretoria do Everton anunciou nesta quarta-feira a contratação do técnico espanhol Rafa Benítez para o lugar do italiano Carlo Ancelotti, que se acertou com o Real Madrid. O contrato é de três temporadas e ele iniciará os trabalhos em campo na próxima semana com o grupo. Mas a sua chegada é cercada de polêmica por causa da rejeição de parte da torcida, que o vê muito ligado ao rival Liverpool, onde trabalhou de 2004 a 2010 e conquistou um título da Liga dos Campeões da Europa.

Continua depois da publicidade

“Podemos confirmar que Rafael Benítez é o nosso novo treinador. Rafa é um vencedor comprovado, com grande experiência em como técnico e nós garantimos que escolhemos o melhor homem para o cargo”, disse Farhad Moshiri, acionista majoritário do Everton.

“Estou muito feliz por trabalhar no Everton. Ao longo deste processo, fiquei muito impressionado com a ambição demonstrada pelos dirigentes, o desejo de triunfar com esse clube histórico. Estou determinado a desempenhar um papel importante em ajudar este grande time a alcançar suas ambições”, disse Benítez ao perfil oficial do clube de Liverpool.

Advertisement

Na última segunda-feira, torcedores do Everton voltaram a mostrar o seu descontentamento com a possibilidade, naquele dia, de Rafa Benítez ser contratado. Uma faixa com os dizeres “Sabemos onde você mora. Não assine o contrato” foi colocada em uma área próxima à casa do técnico, em Wirral, na Inglaterra, onde mora com a esposa e as duas filhas desde que treinou o Liverpool. Antes, as manifestações contrárias à sua contratação foram feitas nas imediações do estádio Goodison Park, casa do clube.

Continua depois da publicidade

O técnico de 61 anos também dirigiu ao longo de sua carreira clubes como Valencia, Internazionale, Chelsea, Napoli, Real Madrid e Newcastle. Seu último trabalho foi no Dalian Pro, da China.

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].