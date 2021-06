Bolsas de NY fecham em leve alta; S&P 500 e Nasdaq têm recorde

Por Estadão - Estadão 6

Advertisement

Advertisement

As bolsas de Nova York fecharam perto da estabilidade nesta terça-feira, em sessão que contou com cautela por conta dos riscos colocados pela variante delta do coronavírus, que levou à imposição de uma série de restrições pelo mundo, pressionando especialmente ações ligadas a viagens. Por outro lado, os sinais da economia dos Estados Unidos sugerem uma forte recuperação no país, percepção corroborada hoje por discursos dos dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) e indicadores. Neste cenário, S&P 500 e Nasdaq renovaram máximas históricas de fechamento.

Continua depois da publicidade

O índice Dow Jones subiu 0,03%, aos 34.292,29 pontos, enquanto o S&P 500 teve alta de 0,03%, aos 4.291,80 pontos, e o Nasdaq avançou 0,19%, aos 14.528,33 pontos.

O Conference Board revelou nesta terça que o índice de confiança do consumidor nos EUA subiu entre maio e junho, de 120,0 para 127,3.

Advertisement

O indicador confirmou a análise do presidente da distrital de Minneapolis do Fed, Neel Kashkari, de que os EUA estão em uma “recuperação muito robusta”. De acordo com ele, no entanto, o pleno emprego ainda está distante, o que justifica uma postura “mais agressiva” para evitar que a retomada seja tão lenta quanto à da crise financeira de 2008. Já seu homólogo na regional de Richmond, Thomas Barkin, defendeu o início da retirada de estímulos assim que houver “significativo progresso adicional” no mercado de trabalho.

Continua depois da publicidade

Recentemente livres das restrições dos reguladores em virtude da pandemia, os maiores bancos dos EUA anunciaram planos de devolver receitas a seus acionistas no próximo ano na forma de dividendos e recompra de ações. O Morgan Stanley chegou a anunciar que irá dobrar seu dividendo trimestral. Como resultado, suas ações fecharam em alta de 3,35%. Goldman Sachs (+1,07%) também avançou. No entanto, parte do setor financeiro registrou baixas, como Wells Fargo (-2,21%) e Citigroup (-2,57%).

Com a reabertura de uma série de regiões ameaçadas em virtude da variante delta do vírus, a cautela levou companhias aéreas a mais um dia de baixas. American Airlines (-1,45%), Delta Airlines (-0,58%) e United Airlines (-0,65%). Também ligadas aos setores de viagens, Airbnb (-2,57%) e Booking Holdings (-1,47%) foram outras quedas relevantes. Por outro lado, a Moderna teve alta de 5,17%, após ter anunciado nesta terça que sua vacina contra a covid-19 produziu resposta imunológica contra a variante delta em testes laboratoriais, além de eficácia contra cinco outras mutações.

Matheus Andrade

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].