Canadá tem 34 mortes ligadas a onda de calor, com temperaturas superiores a 40ºC

Ao menos 34 pessoas morreram no Canadá nas últimas 48 horas em consequência da onda de calor que atinge o país, informou a polícia nesta terça-feira, 29.

As temperaturas neste início de verão na América do Norte estão excepcionalmente altas. No noroeste dos EUA e do Canadá, os termômetros passaram de 40ºC.

O calor na parte ocidental do Canadá levou ao fechamento de escolas e até mesmo da campanha de vacinação contra a covid-19. A cidade de Lytton, na Colúmbia Britânica, quebrou o recorde histórico do país com uma temperatura de 47,9ºC na segunda-feira.

Nesta região, ventiladores e aparelhos de ar condicionado estão esgotados e as cidades abriram centros de refrigeração.

“Uma prolongada, perigosa e histórica onda de calor persistirá durante esta semana”, advertiu o Environnement Canada, emitindo alertas para a Colúmbia Britânica, Alberta e partes de Saskatchewan, Manitoba, Yukon e os Territórios do Noroeste. (Com agências internacionais)

