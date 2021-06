Cuidados necessário para evitar o colesterol alto

Por Estadão - Estadão 9

A qualidade de vida esta diretamente relacionada com a boa alimentação e a prática de atividade física. Entretanto, alguns outros fatores são necessários para preservar a saúde, como a consulta regular ao médico. O colesterol alto, por exemplo, é uma doença silenciosa. Com isso, não apresenta sintomas. O diagnóstico, portanto, é feito através da realização de exames.

Assim, é necessário o acompanhamento médico regular. Afinal, só com exames e check-ups anuais é possível perceber mudanças nos níveis de colesterol ruim, controlando seu avanço exatamente com dieta e exercícios.

Estudos

Diversos estudos demonstram a importância de consumir determinados alimentos para reduzir os níveis de colesterol. Na lista: linhaça, soja, aveia, sardinha, atum, salmão, azeite de oliva, castanha, nozes e amêndoas. Esses alimentos são responsáveis por evitar o entupimento das artérias.

Outra sugestão é consumir regularmente chá verde, branco ou vermelho. Lembre-se também de evitar uma grande quantidade de alimentos gordurosos e doces. Para conseguir melhores resultados, o ideal é contar com a ajuda de um nutricionista para a criação de um cardápio equilibrado.

Consequências

É importante destacar que o colesterol ajuda na produção de hormônios e ácidos biliares, que atuam na digestão. O grande problema está no excesso, que pode prejudicar o funcionamento do organismo. Por isso, a alimentação precisa ser equilibrada e saudável.

Entre as consequências do colesterol elevado está o entupimento das artérias do coração, por exemplo. Essa situação pode provocar o enfarte do miocárdio. Existe também a possibilidade de ocorrer o entupimento das artérias do cérebro, provocando um acidente vascular cerebral. Lembre-se, portanto, de consultar um médico regularmente para a realização dos exames necessários.

