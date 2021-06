Clippers batem Suns e levam a decisão da Conferência Oeste para o sexto jogo

Por Estadão - Estadão 7

O campeão da Conferência Oeste da NBA não foi definido nesta segunda-feira porque o Los Angeles Clippers derrotaram o Phoenix Suns, no ginásio do adversário, por 116 a 102, e levaram a decisão para a sexta partida. O time do Arizona está na frente na série com 3 a 2 e o próximo duelo será na quarta-feira, na Califórnia.

O destaque da partida foi Paul George, autor de 41 pontos, 13 rebotes (todos defensivos) e seis assistências, acompanhado por Reggie Jackson (23 pontos) e Marcus Morris (22).

Do lado dos Suns, Devin Booker, com 31 pontos, foi o cestinha, enquanto Chris Paul marcou 22 e Cameron Johnson colaborou com outros 14 pontos.

O primeiro quarto dos Clippers foi muito bom e proporcionou uma vantagem no placar de dez pontos (36 a 26). No segundo, o time casa venceu apertado por 26 a 23, mas os visitantes foram para o vestiário na frente: 59 a 52.

No terceiro quarto, o time de Los Angeles mais uma vez foi mais intenso e marcou 32 a 26 (91 a 78). Nos últimos 12 minutos, os Clippers souberam administrar o resultado e ainda se valeram do nervosismo do rival para aumentar em um ponto a frente no placar (25 a 24).

