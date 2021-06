Com vaga em Tóquio, Sydney McLaughlin bate recorde mundial dos 400m com barreiras

Por Estadão - Estadão 5

A americana Sydney McLaughlin, de 21 anos, bateu na noite de domingo o recorde mundial da prova dos 400 metros com barreiras com o tempo de 51s90, durante as finais das Eliminatórias Americanas para os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, em Eugene, no estado do Oregon, tornando-se a primeira mulher a baixar a marca dos 52 segundos.

McLaughlin baixou em 26 centésimos de segundo o recorde anterior, que era de 52s16, que pertencia à compatriota Dalilah Muhammad, que foi a segunda colocada na prova de domingo. Em Eugene, Muhammad, campeã olímpica nos Jogos do Rio-2016 e mundial em Doha-2019, que tem vivido uma temporada marcada por lesões, percorreu a distância em 52s42.

“É um dia que jamais esquecerei. Soube logo que acordei que ia ser um dia muito importante”, afirmou McLaughlin, que com 17 anos marcou presença nos Jogos do Rio-2016, tendo sido eliminada nas semifinais da prova dos 400 metros com barreiras.

McLaughlin é treinada há cinco anos por Bobby Kersse, que já trabalhou com grandes nomes do atletismo americano como Allyson Félix, Jackie Joyner-Kersee e Florence Griffith Joyner. “Tem sido um processo durante o qual as coisas vão acontecendo com naturalidade. É preciso ter fé e acreditar que tudo vai correr bem”, afirmou a atleta, admitindo que o treinador tem tido um papel muito importante na sua evolução.

Muhammad deu os parabéns à compatriota e agendou uma “nova batalha” para o Japão, onde ambas participarão dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. “Parabéns, nova recordista mundial. Sem dúvida, vamos ter uma batalha em Tóquio”, disse.

A prova estava marcada para o período da tarde de domingo, mas foi adiada para a noite devido às altas temperaturas que se registravam em Eugene.

