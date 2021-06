Athletico-PR leva o empate da Chapecoense aos 48 e fica sem a liderança

Por Estadão - Estadão 6

O Athletico-PR perdeu a chance de reassumir a liderança do Campeonato Brasileiro ao tomar o empate da Chapecoense aos 48 minutos do segundo tempo. Khellven e Thiago Heleno fizeram os gols dos paranaenses, enquanto Ignácio e Geuvânio anotaram para os catarinenses no empate por 2 a 2 deste domingo à noite, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR), pela sétima rodada.

O resultado deixou o Athletico na vice-liderança com 13 pontos, um a menos do que o Red Bull Bragantino, que jogará nesta segunda-feira contra o Athletico-GO. A Chapecoense, por sua vez, segue sem vencer no Brasileirão e sob o comando de Jair Ventura. O clube de Chapecó (SC) amarga a vice-lanterna com quatro pontos.

Os times foram certeiros no primeiro tempo e contaram com lambanças rivais. Aos 25 minutos, os catarinenses abriram o marcador. Fernandinho experimentou de fora da área. A bola desviou e subiu. O goleiro Santos, ao invés de tentar agarrar, ficou esperando. Ignácio se antecipou e meteu para dentro.

Aos 36 minutos foi a vez da Chapecoense falhar. Mancha escorregou na frente de Khellven que ficou com a bola, ajeitou e bateu firme. A bola desviou em Felipe Santana e venceu o goleiro João Paulo.

No segundo tempo, aos 11 minutos, Terans pegou bola rebatida e chutou firme. A bola bateu na trave da Chapecoense e voltou para Christian, que errou o alvo. O Athletico seguiu em cima e virou aos 14 minutos. Terans bateu escanteio e Thiago Heleno foi mais rápido do que a marcação para meter de cabeça no fundo das redes.

Aos 35 minutos, Felipe Baxola recebeu, girou e bateu. A bola passou perto. Aos 46, Ravanelli mandou uma bomba, mas Santos espalmou. A pressão foi tanta que a Chapecoense empatou aos 48. Geuvânio recebeu de Kaio Nunes e bateu sem chances para o goleiro do

Athletico.

Na oitava rodada, o Athletico visitará o Fluminense na quarta-feira, às 16 horas, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. No mesmo dia e horário, a Chapecoense enfrentará o Fortaleza na Arena Castelão.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR 2 X 2 CHAPECOENSE

ATHLETICO-PR – Santos; Pedro Henrique, Thiago Heleno, Zé Ivaldo e Khellven; Christian (Erick), Léo Cittadini, Terans (Jadson) e Vitinho (Carlos Eduardo) e Abner Vinícius,; Matheus Babi (Renato Kayzer). Técnico: Paulo Autuori (diretor técnico).

CHAPECOENSE – João Paulo; Matheus Ribeiro, Ignácio, Felipe Santana e Derlan; Mancha (Felipe Baxola), Lima e Ravanelli; Fernandinho (Kaio), Anselmo Ramon (Perotti) e Mike (Geuvânio). Técnico: Jair Ventura.

GOLS – Ignácio, aos 25 minutos, Khellven, aos 36 minutos, do primeiro tempo. Thiago Heleno, aos 14 minutos, Geuvânio, aos 48 minutos, do segundo tempo.

ÁRBITRO – Vinícius Gomes do Amaral (RS).

CARTÕES AMARELOS Zé Ivaldo (ATHLETICO-PR); Lima (CHAPECOENSE).

RENDA e PÚBLICO – Portões fechados.

LOCAL – Arena da Baixada, em Curitiba (PR).

Estadao Conteudo

